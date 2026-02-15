Shooting Stars 2026 | La Team Knicks comme une évidence

Pour son retour dans la soirée des concours, le Shooting Stars met au prise quatre équipes composées de deux joueurs NBA et d’une légende NBA. La Team All Star (Scottie Barnes, Chet Holmgren, Rip Hamilton), la team Knicks (Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Allan Houston), la Team Cameron* (Kon Knueppel, Jalen Johnson, Corey Maggette), et la Team Harper (Dylan Harper, Ron Harper Jr., Ron Harper).

Les joueurs doivent chacun prendre un tir sur sept positions différentes chacun leur tour. Les deux équipes qui marquent le plus de points lors du premier tour passe en finale.

*En référence au Cameron Indoor Stadium, la salle de l’université de Duke.

La Team Knicks répond présent

La Team All Star commence doucement. Seul Rip Hamilton règle la mire. Il marque 10 de ses 16 points de son équipe, dans une performance collective peu inspirée. La Team Cameron démarre de la même façon mais monte en puissance dans le corner et avec le tir à 4 points. Kon Knueppel et Jalen Johnson marquent chacun 9 points pour permettre à leur équipe d’atteindre 24 points.

La Team Harper démarre par un lay-up raté de Ron Harper. L’ancien joueur des Lakers et des Bulls souffre mais ses garçons limitent la casse. Ils évitent l’élimination de justesse avec un score de 18 points. La Team Knicks, favorite de la compétition, ne tremble pas. Avec trois shooteurs dans leur équipe, ils survolent le premier tour avec un score de 31.

La Team Cameron lance les hostilités. Ils commencent doucement mais prennent feu lors de la dernière position. Corey Maggette marque trois tirs à 4 points pour permettre à son équipe de finir avec un score de 38 points.

La Team Knicks est donc dos au mur mais les New Yorkais ne flanchent pas. Ils arrivent sur la dernière position avec 27 points et Karl-Anthony Towns enchainent les tirs à 4 points pour terminer avec 49 points.

PREMIER TOUR

Team Knicks – 31 points

Team Cameron – 24 points

Team Harper – 18 points

Team All Star – 16 points

FINALE

Team Knicks – 49 points

Team Cameron – 37 points