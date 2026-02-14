Rising Stars 2026 | Triomphe de la Team Vince, VJ Edgecombe MVP

Pour lancer ce All-Star Weekend 2026, le traditionnel Rising Stars Challenge s’appuie sur le même format que les quatres éditions précédentes. Il s’agit donc d’un mini-tournoi à quatre équipes, dont trois coachées par les Hall of Famers Vince Carter, Carmelo Anthony, et Tracy McGrady, et celle des meilleures joueurs de la G League par Austin Rivers.

Chaque formation se compose de sept rookies ou sophomores, et l’une des équipes est uniquement composée de jeunes joueurs évoluant en G-League.

Sur le plan du règlement, les deux demi-finales se jouent avec un score cible de 40 points, alors que la finale se joue avec un score cible de 25 points.

DEMI-FINALE N°1 : TEAM MELO / TEAM AUSTIN

— Team Melo (Carmelo Anthony) : Reed Sheppard (Rockets), Stephon Castle (Spurs), Dylan Harper (Spurs), Jeremiah Fears (Pelicans), Collin Murray-Boyles (Raptors), Ace Bailey (Jazz), Donovan Clingan (Blazers), Cooper Flagg (Mavs, blessé).

— Team Austin (Austin Rivers) : Sean East II (Stars), Ron Harper Jr. (Celtics), Yanic Konan Niederhäuser (Clippers),

Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Vipers), Yang Hansen (Remix), Jahmir Young (Skyforce), David Jones García (Spurs, blessé), Mac McClung (Bulls, blessé).

C’est la connexion entre les deux anciens de Connecticut, Donovan Clingan (9 points, 2 rebonds) et Stephon Castle (6 points, 5 passes), qui donne le contrôle du match à la Team Melo (14-6). La team Austin répond alors par un barrage de tirs à 3-points, Yanic Konan Niederhäuser (11 points, 2 rebonds), Yang Hansen (10 points, 2 rebonds), et Alijah Martin (6 points) par deux fois lancent un 18-5 pour prendre les devants (24-21).

Les deux intérieurs, Konan Niederhäuser et Hansen, continuent de faire mal à la team Melo et mettent leur équipe à 10 points de la victoire (30-26). Dos au mur, les hommes de Carmelo Anthony se reprennent. Deux 3-points de Reed Sheppard (9 points) et un Stephon Castle omniprésent lancent un 10-2 qui met la Team Austin K.O. C’est Dylan Harper qui vient porter l’estocade en un-contre-un face à son frère Ron Harper Jr. pour envoyer la Team Melo en finale.

Score final : 40-34 pour la Team Melo

DEMI-FINALE N°2 : TEAM VINCE / TEAM T-MAC

— Team Vince (Vince Carter) : VJ Edgecombe (76ers), Derik Queen (Pelicans), Kyshawn George (Wizards), Matas Buzelis (Bulls), Egor Dёmin (Nets), Carter Bryant (Spurs), Jaylen Wells (Grizzlies),Cedric Coward (Grizzlies, blessé).

— Team T-Mac (Tracy McGrady) : Kon Knueppel (Hornets), Kel’el Ware (Heat), Tre Johnson (Wizards), Bub Carrington (Wizards), Jaylon Tyson (Cavaliers), Zaccharie Risacher (Hawks), Cam Spencer (Grizzlies), Ajay Mitchell (Thunder, blessé), Alex Sarr (Wizards, blessé).

Dans le face-à-face entre les cousins, c’est la Team T-Mac qui fait la course en tête grâce à leur adresse de loin. Kel’el Ware (7 points), Cam Spencer, et Tre Johnson (8 points) à dix mètres forcent la Team Vince à prendre un temps mort (15-7). Dans le sillage de VJ Edgecombe (17 points, 5 rebonds) et Matas Buzelis (6 points), la Team Vince se relance. La maladresse de Zaccharie Risacher (0/5 aux tirs) leur permet même de revenir à égalité (24-24).

Jaylon Tyson (8 points, 3 rebonds) stoppe l’hémorragie mais la Team Vince enchaine. Jaylen Wells (6 points, 3 rebonds) à 3-points, Matas Buzelis (4 points) au alley hoop, et Kyshawn George (6 points, 3 rebonds) avec la faute mettent leur équipe à 6 points de la victoire (34-29). VJ Edgecombe ne laisse alors aucune chance à la Team T-Mac. Il marque les dix derniers points du match pour valider la qualification en finale.

Score final : 41-34 pour la Team G-League

FINALE : TEAM MELO / TEAM VINCE

Comme en demi-finale, c’est la taille de Donovan Clingan (6 points) qui permet à Team Melo de prendre le meilleur départ (9-4). Matas Buzelis (4 points), Egor Demin, et Carter Bryant (5 points) répondent alors par un 11-2 pour inverser la tendance (15-11). Comme lors du premier match, Dylan Harper (8 points, 5 rebonds) prend les choses en mains pour la Team Melo. Son 3-points relance le match et met les deux équipes dos à dos (17-17).

Deux caviars de Derik Queen (2 points, 5 rebonds, 3 passes) semble donner l’ascendant à la team Vince mais Reed Sheppard de loin et Stephon Castle (4 points, 3 rebonds) à mi-distance gardent le suspense entier (23-22). Les deux équipes peuvent alors l’emporter. La Team Melo cherche le tir à 3-points mais ils doivent se contenter d’un lay-up (24-23). VJ Edgecombe (6 points) attaque alors le cercle. Il provoque la faute et offre la victoire à son équipe sur deux lancers-francs.

Score final : 25-24 pour la Team Vince.