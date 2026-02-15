En pleine convalescence, Damian Lillard n’a rien perdu de son adresse

Cet All-Star Weekend sera la seule occasion de voir Damian Lillard en action cette saison. Forfait à cause d’une rupture du tendon d’Achille, le meneur était en tenue pour le concours à 3-points, qu’il a remporté !

Une idée venue du multiple All-Star. En amont de cet All-Star Weekend, il a proposé sa participation à un des responsables du marketing de la NBA, Michael Levine. Si Damian Lillard reconnaît qu’il s’agissait d’une blague au début, le meneur a été très sérieux et appliqué sur le terrain.

« Les fans veulent que l’on s’affronte, lors des différents concours ou lors du match », souligne Damian Lillard. « Je n’ai pas la possibilité de jouer donc c’était une occasion pour moi d’avoir un peu de compétition. »

Au premier tour, il finit avec 27 points, comme Kon Knueppel des Hornets. Les deux joueurs signent le deuxième meilleur total juste derrière les 30 unités de Devin Booker. Damian Lillard accède donc à la finale et il s’élance après le passage raté du rookie de Charlotte, auteur seulement de 17 points.

La star des Blazers démarre fort en réussissant 14 de ses 16 premières tentatives dont un tir « depuis le logo » et un 5/5 face au cercle. Il finit avec 29 points, un score suffisant pour s’imposer puisque Devin Booker (27 points) a craqué à la fin de son passage en ne réussissant que deux de ses cinq tirs sur son « money ball rack ».

« Je suis arrivé confiant, je suis en pleine forme », assure Damian Lillard après sa victoire. « Je n’avais pas à jouer 35 ou 40 minutes. Passer une saison loin des terrains m’a permis de me ressourcer mentalement et physiquement. Je suis donc arrivé sur le terrain étant motivé à l’idée de faire ce concours. »

Une victoire pour l’Histoire

Damian Lillard devient ainsi le troisième joueur de l’histoire à gagner trois fois le concours à 3-points après Larry Bird et Craig Hodges, mais l’ancien des Bucks devient le premier en pleine convalescence.

En 2005, Voshon Lenard souffrait de la même blessure, mais il était également en tenue lors du concours à 3-points pour défendre le trophée qu’il avait remporté l’année précédente. Malheureusement, il n’était pas parvenu à réaliser le doublé et avait laissé Quentin Richardson filer vers la victoire.

« Ce n’est plus la blessure que c’était », assure Damian Lillard sur sa rupture du tendon d’Achille. « Maintenant, vous pouvez revenir et toujours être à votre meilleur niveau si vous êtes un travailleur acharné. J’échange avec Jayson Tatum et tout ce qu’il veut, c’est de retrouver la santé et d’être à nouveau lui-même. »

Si Damian Lillard a donc remporté le concours à 3-points, Jayson Tatum a, de son côté, repris l’entraînement avec la franchise de G-League des Celtics sans pour autant affirmer qu’il sera de retour cette saison.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.