La participation de Damian Lillard au concours à 3-pts est partie d’une blague…

Blessé et forfait pour l’intégralité de la saison, Damian Lillard a surpris tout le monde en se joignant au prochain concours à 3-pts. « Je suis en assez bonne santé pour le faire, mais qui fait ça ? Je vais le faire », explique le meneur de jeu des Blazers, victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des playoffs 2025, à The Athletic.

Comment s’est-il retrouvé dans cette situation ? Il y a deux semaines, le joueur a échangé au téléphone avec Michael Levine, un dirigeant de la NBA s’occupant du marketing. C’est alors que l’idée arrive dans la discussion.

« Ça a commencé comme une blague. Je lui ai dit que j’allais être en vacances et que s’il avait besoin de quelqu’un, je pouvais faire le concours à 3-pts. Il m’a dit que ce serait génial et on en a rigolé. On en est resté là », raconte le double vainqueur de l’événement du samedi soir lors du week-end du All-Star Game, avant un nouveau coup de fil quelques jours après. « Il m’a demandé si j’étais vraiment motivé. J’ai répondu oui. »

Il ne scrute pas le parcours de Jayson Tatum

Le voilà donc parti à la conquête d’une troisième couronne, comme Larry Bird et Craig Hodges avant lui. Dans un contexte unique, puisqu’il est toujours en rééducation. Quelles sont ses motivations profondes ?

« Le All-Star Weekend a besoin de stars, les gens veulent voir des stars être en compétition », insiste un « Dame » qui affrontera Kon Knueppel, Devin Booker, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis Jr. et Norman Powell. C’est sa première raison. La seconde, c’est qu’il a envie de monter d’un cran. « Je m’entraîne, sans jouer, donc j’ai besoin d’un peu de compétition », poursuit-il.

Sans oublier enfin son envie de ne rien faire comme les autres et de suivre sa propre route. « Je dois continuer de faire ce que Dame fait : tout ce qui est classique, je fais le contraire. Voici un exemple de plus. »

Ce petit frisson de compétition peut-il le pousser à revenir cette saison, surtout face à l’exemple de Jayson Tatum, blessé au tendon d’Achille deux semaines après lui au printemps 2025, qui s’entraîne désormais en G-League et se rapproche d’un retour ?

« J’avance à mon rythme », tempère-t-il. « Si j’avais 23 ou 25 ans, je serais sans doute plus compétitif face à ce que les uns et les autres font. Mais je sais où j’en suis physiquement, je le sens. Je suis sur le terrain au quotidien et l’important pour moi, ce n’est pas ce que Tatum fait. Après la saison, je vais passer l’été à me préparer pour la saison prochaine. Je veux m’assurer d’être à 1000% et de pouvoir jouer chaque saison à la meilleure version de moi-même jusqu’à la fin de ma carrière. Donc, je ne suis pas pressé, surtout que je sais que j’ai le temps. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.