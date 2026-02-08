Pourtant blessé, Damian Lillard sera présent au concours à 3-points !

Surprise à l’annonce des participants au concours à 3-points du prochain All-Star Weekend, le 14 février prochain.

Alors qu’on savait déjà que Kon Knueppel (Hornets) serait de la partie, les présences de Devin Booker (Suns), Tyrese Maxey (Sixers), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jamal Murray (Nuggets), Bobby Portis Jr. (Bucks) et Norman Powell (Heat) n’ont rien de très étonnant, car on parle de joueurs prolifiques/efficaces dans le secteur.

La surprise est venue du dernier nom de la liste, celui de Damian Lillard (Blazers). Pas parce qu’il n’a pas la légitimité d’y être, en tant que double vainqueur de l’épreuve… mais juste parce qu’il est blessé !

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des derniers playoffs, le meneur de jeu avait en effet décidé de faire une croix sur sa saison. Mais en pleine convalescence, il va donc prendre part au concours à 3-points.