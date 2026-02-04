Kon Knueppel va participer au concours à 3-points

Alors qu’on connait quasiment l’intégralité du casting du Slam Dunk Contest, puisque Jalen Duren y affrontera Jaxson Hayes et Carter Bryant, celui du concours à 3-points restait encore inconnu.

Chris Haynes a toutefois dévoilé un premier nom puisque Kon Knueppel a accepté l’invitation de la NBA.

Evidemment, la Grande Ligue avait tout intérêt à inviter le rookie des Hornets, qui bat des records de précocité en termes de shoot extérieur. D’autant qu’il est tout simplement le 3e joueur ayant réussi le plus de tirs à 3-points cette saison, avec 166 réussites. Devant lui ? Il n’y a que Donovan Mitchell (175) et Stephen Curry (175).

Sauf qu’il affiche un meilleur pourcentage de réussite (42.5%) que ses aînés puisque l’arrière des Cavaliers tourne à 38.2% et le meneur des Warriors à « seulement » 39.1% !

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 50 32:02 48.2 42.5 89.2 1.2 4.3 5.5 3.6 2.2 0.7 2.2 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.