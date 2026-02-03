Jalen Duren rejoint Jaxson Hayes et Carter Bryant au Slam Dunk Contest

Il y aura au moins un All-Star au Slam Dunk Contest ! ESPN annonce ainsi que le pivot des Pistons, Jalen Duren, a accepté de participer au concours de dunks, alors qu’il va aussi disputer le All-Star Game.

Il rejoint donc Jaxson Hayes, le pivot des Lakers, et Carter Bryant, le rookie des Spurs, dans cette épreuve qui a largement perdu de son aura. Et qui n’attire plus vraiment les stars de la NBA.

En acceptant l’invitation, Jalen Duren met en tout cas un coup de projecteur sur le concours, alors qu’on attend encore le nom de l’ultime participant. Pour rappel, le vainqueur des trois dernières éditions du concours, Mac McClung, a de son côté décidé de passer à autre chose et de ne pas tenter la passe de quatre à Inglewood.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 41 28:09 63.5 72.6 3.8 6.9 10.7 1.8 3.0 0.9 1.9 0.8 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.