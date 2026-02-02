Jalen Duren a appris sa sélection au All-Star Game en plein match

Trois minutes après l’entre-deux de la rencontre entre Nets et Pistons, JB Bickerstaff demande un temps-mort. Au terme de cet arrêt de jeu, le « speaker » de la Little Caesars Arena prend la parole pour annoncer que Jalen Duren est sélectionné parmi les remplaçants pour le All-Star Game 2026. Une nomination qui a logiquement donné le sourire au principal intéressé, acclamé par le public de Detroit.

« Je ne voulais pas le savoir avant la fin du match », révèle le nouvel All-Star. « C’est un privilège et c’est difficile de ne pas sourire. Je veux faire encore plus pour cette ville. Ils n’ont cessé de nous encourager malgré les hauts et les bas. Être capable d’amener un deuxième All-Star à cette ville, c’est super. Nous avons les meilleurs fans dans la Ligue et ils le méritent. Ils sont là tous les soirs peu importe le match ou la météo pour nous donner de l’amour. »

Cette sélection est le point d’orgue d’une superbe moitié de saison pour Jalen Duren et les Pistons, actuellement à la première place de l’Est. Et cette campagne 2025/26 est celle de l’explosion offensive pour l’intérieur de Detroit puisqu’il est passé de 11.8 à 18.0 points de moyenne. Le tout en captant toujours sa dizaine de rebonds par soir.

Une délégation de Detroit à Los Angeles

« C’est incroyable », félicite JB Bickerstaff. « C’est pour cela que nous sommes ici et nous faisons ce travail. Nous faisons tout notre possible pour aider ces gens à atteindre leurs objectifs. Travailler avec lui au quotidien est un réel plaisir. Son attitude et son éthique de travail sont les mêmes tous les jours. Il a soif d’apprentissage et il veut toujours en apprendre plus pour faire en sorte que cette équipe soit meilleure. »

Pour fêter sa première sélection au All-Star Game, Jalen Duren a signé, face aux Nets, son 23e double-double de la saison avec 21 points et 10 rebonds dans ce qui est devenu le plus large succès de l’histoire de la franchise (130-77).

En plus de Jalen Duren, les Pistons auront deux autres représentants au match des étoiles puisque Cade Cunningham sera titulaire tandis que JB Bickerstaff entraînera une des trois équipes présentes dans cette nouvelle formule du All-Star Game.

« Cela montre le respect obtenu et l’évolution connue par cette équipe », souligne Jalen Duren. « Avoir JB en tant qu’entraîneur au All-Star Game c’est important tandis que la titularisation de Cade montre que les votants commencent à prendre conscience du travail que nous réalisons. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 40 28:15 63.4 72.3 3.9 6.8 10.7 1.8 3.0 0.9 2.0 0.9 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.