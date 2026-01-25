JB Bickerstaff verrouille sa place de coach au All-Star Game 2026

Avec la défaite de Boston (28-17) à Chicago, Detroit (32-11) est assuré d’être premier à l’Est au 1er février prochain, date à laquelle la NBA arrête le classement pour déterminer les coachs du All-Star Game.

Conséquence : JB Bickerstaff, l’entraîneur des Pistons, a donc validé sa place pour le match des étoiles !

Une belle mise en valeur pour l’entraîneur, actuellement dans sa deuxième saison sur le banc de Detroit et qui a complètement relancé le club, qui végétait pourtant depuis des années dans les tréfonds du classement.

L’an dernier, il avait déjà fini à la deuxième place des votes pour le trophée de « Coach de l’année », après avoir ramené la franchise en playoffs au sortir d’un exercice à 14 victoires.

Reste à savoir quelle équipe il dirigera exactement, puisque le All-Star Game 2026 aura lieu avec un format inédit avec trois équipes (deux « USA » et une « Monde »). Il y aura donc logiquement trois coachs alors que Mark Daigneault, le technicien du Thunder (37-9) ne peut pas être choisi à l’Ouest puisqu’il a déjà coaché l’an passé.

La place devrait donc se jouer entre Mitch Johnson, des Spurs (31-14) et David Adelman, des Nuggets (31-15). Quant au troisième coach, on attend toujours des informations plus précises…