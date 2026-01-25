Devant Derrick Rose, Kevin Huerter terrasse les Celtics à la dernière seconde !

Ils l’ont fait ! Les Bulls se sont montrés à la hauteur de l’événement au soir de l’hommage rendu à Derrick Rose en s’offrant le scalp des Celtics. L’United Center a en plus eu droit à un dénouement de fou avec ce tir de Kevin Huerter depuis le corner à 0.2 seconde du buzzer, offrant la victoire à Chicago sur un plateau. Un joli bouquet final avant de laisser place à la “D-Rose Night” !

Comme on pouvait s’y attendre, Matas Buzelis n’a pas tardé à essayer d’enflammer l’United Center en s’offrant un nouveau poster de furieux sur Derrick White (16-13). Mais comme on pouvait également s’y attendre, Boston n’est pas venu en victime expiatoire et a rapidement affiché ses intentions, tenant la distance en premier quart-temps grâce à son tandem White-Brown, puis en prenant les devants sur un 9-2 initié par une envolée de Neemias Queta, un 3-points de Jordan Walsh et conclu par Luka Garza (41-46). Jaylen Brown a su finir fort avant la pause, à la finition ou à la passe afin de maintenir les C’s en tête à l’heure du repos (52-58).

Le troisième quart-temps a permis aux Bulls de remettre les pendules à l’heure, avec notamment l’apport d’un Jalen Smith efficace, d’un Isaac Okoro opportuniste, jusqu’au coup de chaud de Coby White, auteur de 13 points en troisième quart-temps pour donner jusqu’à 8 longueurs d’avance à Chicago (85-78).

Boston a sorti le grand jeu en s’en remettant à Anfernee Simons à deux reprises à 3-points, puis à Hugo Gonzalez et Derrick White, toujours à 3-points, pour égaliser à 96-96. L’offensive de Patrick Williams, avec ses deux paniers derrière l’arc et son dunk ligne de fond, ont redonné de l’élan aux Bulls pour aborder le “money time” en confiance (106-103). Les murs ont tremblé lorsque Josh Giddey a servi Matas Buzuelis pour un 3-points de plus (109-105), mais Jaylen Brown s’est arraché face à Jalen Smith pour égaliser à 111-111, d’un improbable 2+1 main gauche puis sur une contre-attaque conclue également main gauche après une incroyable claquette manquée de Jalen Smith (111-111).

Avec la dernière possession, à 14 secondes de la fin, Chicago a finalement fait confiance à Kevin Huerter depuis le corner pour planter le 3-points de la gagne, et l’ancien arrière des Hawks et des Kings s’est exécuté avec brio pour aller chercher la 15e victoire des Bulls à domicile cette saison (114-111).

– – . VICTOIRE DES BULLS GRÂCE À KEVIN HUERTER. pic.twitter.com/mHgmI5EntV — Basket USA (@basketusa) January 25, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

Kevin Huer-tueur. L’arrière shooteur n’est clairement pas dans sa meilleure période, alors que son pourcentage de réussite à 3-points est tombé à 28.1% depuis le début de l’année 2026. Le talent est pourtant toujours là, et il n’a pas manqué de le rappeler avec ce tir sous pression, alors que personne ne l’attendait. Nul doute qu’il se souviendra longtemps de ce tir pour une occasion toute particulière…

Une soirée pas comme les autres. Derrick Rose est devenu le cinquième joueur de l’histoire des Bulls à voir son maillot rejoindre le plafond de l’United Center. Pour l’occasion, de nombreux anciens coéquipiers avaient fait le voyage pour assister à l’avènement du plus jeune MVP de l’histoire, dont la cérémonie à débuté dans l’euphorie générale à l’issue de la rencontre. On a ainsi aperçu son ancien coach Tom Thibodeau, mais aussi Kirk Hinrich, Rip Hamilton, Ben Gordon, Kyle Korver, Taj Gibson ou bien sûr Joakim Noah en tribunes.

Chicago régale à 3-points. Rares sont les matchs où les Celtics ont été dominés dans cet exercice ! Chicago a pourtant pris le meilleur cette nuit en terminant à 21/45 (47% d’adresse) face à des Celtics moins adroits (15/47). Il faut dire aussi que les Bulls cartonnent derrière l’arc ces derniers temps. Sur les quatre derniers matchs, les troupes de Billy Donovan ont cumulé 83 paniers à 3-points inscrits, une série record dans l’histoire de la franchise qui a abouti à ce panier de la gagne de Kevin Huerter… à 3-points !

Jalen Smith en mission sur Jaylen Brown. Pratiquement chaque joueur du roster de Chicago a eu son moment de lumière dans le match (8 à 10 points et plus), de Matas Buzelis à Coby White en passant par Pat Williams ou Isaac Okoro, dont les relais auront été précieux. Jalen Smith a aussi eu son instant de gloire, avec des paniers importants après le repos, et une fin de match où il a dû défendre sur Jaylen Brown. L’ancien joueur des Suns et des Pacers s’en est plutôt bien sorti, aidé au passage par Coby White sur un passage en force bien senti. Même s’il est resté impuissant face au 2+1 main gauche de JB, il a tout de même forcé une perte de balle et a bien contesté un floater important en fin de match. Il s’en est fallu de peu pour qu’il soit le héros du match avec sa claquette ratée d’un cheveu. Il a tellement voulu écrabouiller le cercle qu’il en a manqué de maîtrise !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.