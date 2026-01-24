La grande soirée de Derrick Rose

C’est donc ce 24 janvier 2026 que le maillot de Derrick Rose va rejoindre ceux de Michael Jordan et Scottie Pippen, mais aussi Bob Love et Jerry Sloane, au plafond du United Center. Sur le parquet, ses jeunes héritiers accueilleront les Celtics, tandis que Joakim Noah, Kirk Hinrich ou encore Taj Gibson seront aux premières loges pour vivre ce moment historique. Tout le monde espère que Tom Thibodeau effectuera aussi le déplacement.

“Il faisait une interview au centre d’entraînement le jour du match contre les Clippers la semaine dernière, et j’ai pu passer un peu de temps avec lui”, raconte Billy Donovan. “Il lui arrive aussi de venir le soir avec ses enfants et l’équipe AAU de ses enfants, qu’il entraîne pendant qu’ils s’entraînent ici. C’est quelqu’un d’incroyable. Je le connais, mais j’écoute aussi beaucoup ce que Joakim dit de lui, et j’ai une grande confiance en Joakim sur ce genre de choses, en tant que coéquipier et en tant qu’homme. Dans mes échanges avec Derrick, je l’ai toujours trouvé extrêmement humble et très reconnaissant pour son passage à Chicago. Je suis vraiment heureux qu’il soit honoré. Et au-delà du basketteur, humainement, c’est une personne exceptionnelle.”

Un modèle pour la jeunesse de Chicago

Derrick Rose, c’est celui qui a remis Chicago sur la carte de la NBA, et sans ses graves blessure aux genoux, il aurait sans doute été l’un des plus grands joueurs de sa génération. Originaire de la ville, Ayo Dosunmu insiste sur son impact sur la jeunesse locale. “Il a énormément compté” confie l’arrière des Bulls. “Il a redonné de l’espoir à la ville et fait en sorte que tout le monde veuille regarder chaque match. De grandes séries de playoffs, de grands souvenirs, et il a donné aux enfants de Chicago la conviction que si lui pouvait le faire, alors d’autres le pouvaient aussi.”

Depuis que Derrick Rose a quitté les Bulls, en 2016, personne n’a plus jamais porté son numéro 1, et désormais ce sera définitif. Parmi toutes les personnalités que les Bulls ont honorées, il sera le premier natif de Chicago, et Joakim Noah insiste sur ce paramètre. “Quand on connaît l’histoire de cette ville, sa douleur, son amour, sa passion pour le sport… Chicago, c’est différent”, rappelle-t-il. “Et la manière dont Derrick a su représenter tout cela, je pense que beaucoup de gens s’y sont reconnus et l’ont profondément respecté.”

“Je n’ai aucun regret. J’ai tout donné”

Quant à l’intéressé, toujours aussi humble, il avait exprimé son immense fierté d’avoir répondu aux attentes de ceux qui, dès son plus jeune âge, voyait en lui un futur crack de la NBA. “Il s’agit pour moi de rendre hommage à toutes les personnes présentes dans cette salle, à tous ceux qui ont fait partie de l’histoire, du parcours, du bon, du mauvais, du difficile — de célébrer tout le monde” avait-il confié en apprenant la nouvelle. “Je sais qu’en venant de Chicago, c’est de l’amour difficile. J’ai eu des attentes placées sur moi depuis très jeune : dès la 6e, tout le monde disait que j’irais en NBA. Depuis ce moment-là, vivre avec ces attentes et ne pas les ressentir comme un poids, je les ai toujours vues comme des défis. »

Cette semaine, il a répété qu’il n’avait aucun regret même si son palmarès collectif n’est pas à la hauteur de sa grandeur individuelle. “Quand je regarde tous les joueurs dont le maillot a été retiré ou qui ont gagné des titres, on a le sentiment qu’ils ont tout donné et que les gens ont respecté ça. Je ressens quelque chose de très similaire. On n’a pas gagné de titre, mais je n’ai aucun regret. J’ai tout donné. J’ai vraiment poussé mon corps au maximum quand j’étais sur le terrain. J’ai fait tout ce que je pouvais faire”.