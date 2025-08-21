Le maillot de Derrick Rose retiré à Chicago le 24 janvier 2026

En début d'année, les Bulls avaient honoré Derrick Rose et annoncé que son maillot numéro #1 serait retiré la saison prochaine. La franchise de Chicago vient d'en confirmer la date : ce sera le samedi 24 janvier 2026, lors de la réception des Celtics.
L'ancien meneur de jeu va ainsi devenir le cinquième joueur de l'histoire de la franchise à connaître cet honneur, après Jerry Sloan (#4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) et Scottie Pippen (33).
Une récompense méritée pour Derrick Rose, rookie de l'année en 2009 et MVP 2011, qui a porté le maillot des Bulls à 406 reprises, pour 19.7 points et 6.2 passes de moyenne. Surtout, il fut le leader, le visage de la franchise lors des meilleures saisons des Bulls depuis la retraite de Michael Jordan.
January 24, 2026
Join us for Derrick Rose Jersey Retirement Night when we officially add No. 1 to the United Center rafters. pic.twitter.com/WvuNMEwWkn
— Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025
|Derrick Rose
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|CHI
|81
|37
|47.5
|22.2
|78.8
|1.2
|2.7
|3.9
|6.3
|1.5
|0.8
|2.5
|0.2
|16.8
|2009-10
|CHI
|78
|37
|48.9
|26.7
|76.6
|0.8
|2.9
|3.8
|6.0
|1.2
|0.7
|2.8
|0.4
|20.8
|2010-11 ★
|CHI
|81
|37
|44.5
|33.2
|85.8
|1.0
|3.1
|4.1
|7.7
|1.7
|1.1
|3.4
|0.6
|25.0
|2011-12
|CHI
|39
|35
|43.5
|31.2
|81.2
|0.7
|2.7
|3.4
|7.9
|1.3
|0.9
|3.1
|0.7
|21.9
|2013-14
|CHI
|10
|31
|35.4
|34.0
|84.4
|0.9
|2.3
|3.2
|4.3
|1.5
|0.5
|3.4
|0.1
|15.9
|2014-15
|CHI
|51
|30
|40.5
|28.0
|81.3
|0.7
|2.5
|3.2
|4.9
|1.2
|0.7
|3.2
|0.3
|17.7
|2015-16
|CHI
|66
|32
|42.7
|29.3
|79.3
|0.7
|2.7
|3.4
|4.7
|1.3
|0.7
|2.7
|0.2
|16.4
|2016-17
|NYK
|64
|33
|47.1
|21.7
|87.4
|1.0
|2.8
|3.8
|4.4
|1.3
|0.7
|2.3
|0.3
|18.0
|2017-18 *
|All Teams
|25
|17
|43.5
|23.3
|87.0
|0.5
|0.9
|1.4
|1.5
|0.6
|0.3
|1.4
|0.2
|8.4
|2017-18 *
|CLE
|16
|19
|43.9
|25.0
|85.4
|0.6
|1.2
|1.8
|1.6
|0.9
|0.2
|1.8
|0.3
|9.8
|2017-18 *
|MIN
|9
|12
|42.6
|16.7
|100.0
|0.3
|0.3
|0.7
|1.2
|0.2
|0.4
|0.8
|0.0
|5.8
|2018-19
|MIN
|51
|27
|48.2
|37.0
|85.6
|0.7
|2.1
|2.8
|4.3
|1.1
|0.6
|1.6
|0.2
|18.0
|2019-20
|DET
|50
|26
|49.0
|30.6
|87.1
|0.5
|1.9
|2.4
|5.6
|1.0
|0.8
|2.5
|0.3
|18.1
|2020-21 *
|All Teams
|50
|26
|47.0
|38.8
|86.6
|0.4
|2.2
|2.6
|4.2
|1.1
|1.0
|1.6
|0.4
|14.7
|2020-21 *
|NYK
|35
|27
|48.7
|41.1
|88.3
|0.4
|2.5
|2.9
|4.2
|1.1
|0.9
|1.4
|0.4
|14.9
|2020-21 *
|DET
|15
|23
|42.9
|33.3
|84.0
|0.4
|1.5
|1.9
|4.2
|1.1
|1.2
|1.9
|0.3
|14.2
|2021-22
|NYK
|26
|25
|44.5
|40.2
|96.8
|0.8
|2.2
|3.0
|4.0
|0.6
|0.9
|1.5
|0.5
|12.0
|2022-23
|NYK
|27
|13
|38.4
|30.2
|91.7
|0.3
|1.2
|1.5
|1.7
|0.7
|0.3
|0.8
|0.2
|5.6
|2023-24
|MEM
|24
|17
|46.1
|36.6
|88.9
|0.3
|1.6
|1.9
|3.3
|0.9
|0.3
|1.3
|0.1
|8.0
|Total
|723
|31
|45.6
|31.6
|83.1
|0.8
|2.5
|3.2
|5.2
|1.2
|0.7
|2.4
|0.3
|17.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.