Le maillot de Derrick Rose retiré à Chicago le 24 janvier 2026

En début d'année, les Bulls avaient honoré Derrick Rose et annoncé que son maillot numéro #1 serait retiré la saison prochaine. La franchise de Chicago vient d'en confirmer la date : ce sera le samedi 24 janvier 2026, lors de la réception des Celtics.

L'ancien meneur de jeu va ainsi devenir le cinquième joueur de l'histoire de la franchise à connaître cet honneur, après Jerry Sloan (#4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) et Scottie Pippen (33).

Une récompense méritée pour Derrick Rose, rookie de l'année en 2009 et MVP 2011, qui a porté le maillot des Bulls à 406 reprises, pour 19.7 points et 6.2 passes de moyenne. Surtout, il fut le leader, le visage de la franchise lors des meilleures saisons des Bulls depuis la retraite de Michael Jordan.

January 24, 2026 Join us for Derrick Rose Jersey Retirement Night when we officially add No. 1 to the United Center rafters. pic.twitter.com/WvuNMEwWkn — Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 2023-24 MEM 24 17 46.1 36.6 88.9 0.3 1.6 1.9 3.3 0.9 0.3 1.3 0.1 8.0 Total 723 31 45.6 31.6 83.1 0.8 2.5 3.2 5.2 1.2 0.7 2.4 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.