Derrick Rose ne veut pas de statue… mais Chicago va retirer son maillot

Ce samedi, les Bulls vont profiter de la venue des Knicks pour célébrer Derrick Rose, retraité depuis fin septembre.

« J’adorerais que mon maillot soit retiré. Ce serait ma façon de me rapprocher du Top 75, et je dis cela uniquement parce que c’est lié au MVP », confie Derrick Rose à ESPN. « Il n’y a qu’une poignée, un petit groupe qui a obtenu ce trophée. Et le fait de penser que cette façon de jouer, la façon de jouer de Chicago, n’est pas dans les 75 meilleurs joueurs de l’histoire, cela vous fait un peu réfléchir ou remettre les choses en question ».

Et bonne nouvelle, le club vient de confirmer que son numéro #1 serait retiré la saison prochaine ! Il ne sera que le 5e joueur de l’histoire de la franchise à avoir cet honneur après Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) et Scottie Pippen (33).

Les Bulls et les Knicks avec un T-shirt hommage

En revanche, pas question d’avoir une statue sur le parvis du United Center ! « Vu comment les gens les façonnent, je ne veux pas de statue » prévient-il, en référence à la dernière en date, en hommage à Dwyane Wade. « Jerry (Reinsdorf), pas de statue s’il te plait. Michael (Reinsdorf), pas de statue… »

Pour l’instant, les fans se contenteront en tout cas d’une « Derrick Rose Night » où les deux formations s’échaufferont avec un T-Shirt en hommage à l’ancien meneur des Bulls.

Sur ce T-Shirt, les chiffres 1.4.25. C’est la date du jour, mais aussi les numéros portés par Rose au lycée, aux Bulls et aux Knicks. En parallèle, les Bulls, en partenariat avec adidas, vont dévoiler une salle baptisée Derrick Rose Atrium Experience. Il s’agit d’une exposition éphémère de photos et d’objets liés à la carrière de Rose.