Face aux moqueries, Dwyane Wade défend l’apparence de sa statue

Le « Qui est ce gars ? » de Dwyane Wade lors de la présentation de sa statue, devant le Kaseya Center, a déjà fait le tour du Web et des réseaux sociaux. Car la statue a fait l’objet de beaucoup de moqueries, notamment par rapport à sa ressemblance relative avec la légende du club.

L’intéressé, qui a été impliqué dans le processus de création de l’œuvre, a donc été contraint de prendre sa défense, expliquant que la statue représente un moment, une célébration « This is my house », plutôt qu’un visage.

« Si je voulais qu’elle me ressemble, je me tiendrais directement à l’extérieur de la salle et vous pourriez prendre des photos », a-t-il ainsi lâché. « Elle n’a pas besoin de me ressembler. C’est la version artistique d’un moment qui s’est produit et que nous essayons de rappeler ».

Même la mauvaise publicité est de la publicité…

C’est pourtant le visage de Dwyane Wade qui a été le principal point de raillerie. Si la tournure des événements semble l’affecter, l’idée est maintenant de se servir de ce « bad buzz » pour faire découvrir l’œuvre.

« D’un côté, ça me touche, d’un autre non », a-t-il ajouté. « Le monde des réseaux sociaux est fait d’opinions. Tout le monde a une opinion. Utilisez vos opinions. S’il vous plaît, parlez plus de nous. Parlez davantage de la statue, venez la voir, prenez des photos, envoyez des mèmes. On s’en fiche. »

Dwyane Wade a confié avoir rigolé sur quelques piques, comme lorsqu’il a lu que la statue ressemblait davantage à Laurence Fishburne qu’à lui. Il a tout de même pris le temps de prendre la défense des sculpteurs, issus du studio « Rotblatt Amranty », basé à Chicago, qui ont passé environ 800 heures pour en arriver à ce résultat.

« Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont une statue. Vous en connaissez, vous ? C’est un processus incroyable et c’est génial d’en faire partie. En même temps, c’est un processus compliqué », a-t-il souligné. « À chaque fois qu’ils créent quelque chose, il y a quelqu’un pour dire quelque chose à propos de leurs créations alors qu’ils sont incapables de faire pareil. Je sais ce que ça fait parce que je suis un ancien athlète. Les gens parlaient beaucoup de moi, mais aucun ne pouvait faire ce que je fais. Donc, on apprend à en rire et à avancer quoiqu’il arrive. »