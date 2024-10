Dwyane Wade a découvert sa statue devant le Kaseya Center

« C’est dingue. Je n’arrive pas à y croire. Qui est ce gars ? » Dwyane Wade a clairement du mal à croire qu’il y a désormais une statue le représentant devant le Kaseya Center, la salle du Miami Heat.

Sauf que le « Qui est ce gars ? », que l’ancienne légende du club a lâché par incrédulité, n’arrivant pas à se faire à l’idée d’être statufié, a rapidement été détourné sur le Web… par ceux, assez nombreux, qui trouvent que la statue ne ressemble pas vraiment au triple champion NBA (2006, 2012 et 2013) et MVP des Finals 2006.

« C’est dingue » répète Dwyane Wade. « Je ne me suis pas vraiment préparé pour ce moment. Je voulais simplement le ressentir. La vie, ça va si vite. Et c’est rare de vraiment ressentir les choses, parce qu’on pense toujours à ce qui arrive après. Donc je ne voulais pas me préparer, je voulais le ressentir. Et regarder la statue. »

La statue en mode « This is my house » s’accompagne en tout cas d’un mur listant tous les exploits de Dwyane Wade, alors que la franchise va encore célébrer son ancien joueur lundi, à l’occasion de la réception de Detroit.

« En tant que plus grand joueur de l’histoire du Miami Heat, c’est ton jour, le jour de ta famille », conclut Pat Riley.