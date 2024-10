Dwyane Wade, une statue symbole de son lien impérissable avec le Heat

Les cérémonies s’enchaînent à Miami en ce moment. Après l’inauguration du parquet au nom de Pat Riley, place à la statue de Dwyane Wade dévoilée ce dimanche, devant l’antre de l’équipe, le Kayesa Center.

Le joueur emblématique du Heat a eu neuf mois pour digérer la nouvelle, mais il ne sait toujours pas ce qu’il ressentira lorsqu’il verra cette statue de bronze à son effigie – la première pour un ancien joueur du club – se dresser devant la salle.

« J’ai essayé d’y réfléchir depuis que j’ai appris (la nouvelle) et je ne pense pas que la réponse que je vais donner va refléter ce que je vais ressentir. Je ne sais même pas si cela va me toucher tout de suite », avoue-t-il au Miami Herald.

Le Hall of Famer assure n’avoir jamais eu un tel honneur en tête du temps où il jouait. « Si vous m’aviez demandé quand je suis arrivé, j’aurais probablement dit que Pat Riley aurait la première statue si le Heat devait en avoir une. Le fait que je sois le premier me montre à quel point Pat, Micky (Arison, le propriétaire), la famille Riley et la famille Arison me respectent », juge-t-il.

Les rancœurs de 2016 oubliées

Ce dernier considère que beaucoup a été écrit sur « les aspects négatifs » de leur relation. « Mais notre relation a été si longue et il y a eu tellement de points positifs », complète le triple champion NBA (2006, 2012 et 2013). Il fait ici référence à 2016, quand il avait troqué, pour la première fois de sa carrière, le maillot du Heat pour s’engager avec les Bulls.

« Lorsqu’il est parti, il y a eu des rancœurs de part et d’autre. Mais elles n’étaient pas rédhibitoires. J’étais triste de le voir partir. J’étais contrarié qu’il soit parti. Je savais que nous pouvions trouver une solution, mais nous ne l’avons pas fait. Même après avoir rejoint Chicago puis Cleveland, il voulait revenir, et nous aussi… », livrait Pat Riley l’an dernier.

« 2016 n’a rien changé à ce que j’ai accompli ici et à ce que je savais être important pour Miami », juge aujourd’hui Dwyane Wade, revenu au Heat en février 2018 pour y prendre sa retraite. Il compare son rapport avec la franchise à une famille, avec des moments où il faut « traverser des épreuves ». « Mais ce moment-là, pour moi, ne déterminera jamais ma relation avec qui que ce soit. Je ne suis pas comme ça. »

Le visage de la franchise

Cette statue, pour laquelle il a été « fortement impliqué » dans la conception, est un bon moyen de sacraliser un peu plus cette relation démarrée en 2003, au moment de la Draft de l’ancienne de Marquette à la 5e place. Dwyane Wade a beau vivre à Los Angeles, Miami occupera toujours une place spéciale pour lui.

« On aime tous Riles (Pat Riley) pour ce qu’il a fait pour nous tous, pas seulement en tant que joueurs de basket, mais aussi en tant qu’hommes – la façon dont il s’est occupé de nous et nous a parlé. […] Nous lui sommes reconnaissants d’avoir été aussi dur avec nous parce que cela a permis à certains d’entre nous de s’éloigner du jeu et de savoir comment faire face aux choses », formule l’homme de 42 ans.

Celui-ci se souvient de ce que le président lui a dit un jour : « Quand Pat a dit que j’étais le visage de la franchise pour toujours, c’est un moment où il le pense et il le montre en s’assurant qu’il y ait une statue installée à l’extérieur pendant très longtemps. »

Dwyane Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 61 35 46.5 30.2 74.7 1.4 2.7 4.1 4.5 2.3 1.4 3.2 0.6 16.3 2004-05 MIA 77 39 47.8 28.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 3.0 1.6 4.2 1.1 24.1 2005-06 MIA 75 39 49.5 17.1 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 2.9 2.0 3.6 0.8 27.2 2006-07 MIA 51 38 49.1 26.6 80.7 1.0 3.7 4.7 7.5 2.3 2.1 4.2 1.2 27.4 2007-08 MIA 51 38 46.9 28.6 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 2.7 1.7 4.4 0.7 24.6 2008-09 MIA 79 39 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 2.3 2.2 3.4 1.3 30.2 2009-10 MIA 77 36 47.6 30.0 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 2.4 1.8 3.3 1.1 26.6 2010-11 MIA 76 37 50.0 30.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 2.6 1.5 3.1 1.1 25.5 2011-12 MIA 49 33 49.7 26.8 79.1 1.5 3.4 4.8 4.6 2.2 1.7 2.6 1.3 22.1 2012-13 MIA 69 35 52.1 25.8 72.5 1.3 3.7 5.0 5.1 2.0 1.9 2.8 0.8 21.2 2013-14 MIA 54 33 54.5 28.1 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 2.0 1.5 3.0 0.5 19.0 2014-15 MIA 62 32 47.0 28.4 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 1.7 1.2 3.4 0.3 21.5 2015-16 MIA 74 31 45.6 15.9 79.3 1.1 3.0 4.1 4.7 1.6 1.1 2.7 0.6 19.0 2016-17 CHI 60 30 43.4 31.0 79.4 1.1 3.5 4.5 3.8 1.9 1.4 2.3 0.7 18.3 2017-18 * All Teams 67 23 43.8 28.8 71.4 0.8 3.0 3.8 3.4 1.9 0.9 2.1 0.7 11.4 2017-18 * CLE 46 23 45.5 32.9 70.1 0.9 3.1 3.9 3.5 1.8 0.9 2.0 0.7 11.2 2017-18 * MIA 21 22 40.9 22.0 74.5 0.5 2.9 3.4 3.1 1.9 0.9 2.3 0.7 12.0 2018-19 MIA 72 26 43.3 33.0 70.8 1.0 3.0 4.0 4.2 1.6 0.8 2.3 0.5 15.0 Total 1054 34 48.0 29.3 76.5 1.2 3.5 4.7 5.4 2.2 1.5 3.2 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.