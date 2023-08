Entre divorce et réconciliation, Pat Riley raconte ses liens uniques avec Dwyane Wade

Contrairement à Tim Duncan, Dirk Nowitzki et bien sûr Kobe Bryant, Dwyane Wade n’aura pas été le joueur d’une seule franchise. En 2016, à la surprise générale, le triple champion NBA quitte le Heat pour les Bulls. A l’époque, Pat Riley mise des dizaines de millions de dollars sur Chris Bosh et Hassan Whiteside, et Wade se sent insulté par ses dirigeants. Les Bulls de Chicago, sa ville natale, lui proposent un contrat énorme pour l’époque : 47 millions de dollars sur deux ans. Jamais il n’avait touché un tel salaire à Miami…

« Lorsqu’il est parti, il y a eu des rancœurs de part et d’autre. Mais elles n’étaient pas rédhibitoires » se souvient le président du Heat. « J’étais triste de le voir partir. J’étais contrarié qu’il soit parti. Je savais que nous pouvions trouver une solution, mais nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons pas réussi à trouver une solution comme il le souhaitait, et c’est de notre faute. Même après avoir rejoint Chicago puis Cleveland, il voulait revenir, et nous aussi… »

« Quand on tient à une relation, on parvient toujours à trouver des solutions »

Finalement, Dwyane Wade reviendra pour disputer une saison et demie, et Pat Riley y tenait.

« Même lorsque Zo est parti pour les Nets, il est revenu », rappelle Riley. « Et sans lui, nous ne gagnons pas en 2006. C’est pour cette raison que le départ d’un joueur vous préoccupe, en raison de la manière et des sentiments blessés. Lorsqu’il a dit : ‘J’aimerais revenir à Miami’, nous l’avons fait revenir et je l’ai fait les bras grand ouverts. Et nous savons comment cela s’est terminé pour lui. Cela s’est terminé par une belle année et une belle retraite, le retrait de son maillot et un discours de première classe. »

Et Riley de rappeler que les relations dans le sport sont complexes, surtout quand un joueur quitte une équipe. Il faut savoir faire la part des choses entre l’affectif et le professionnel.

« Ce n’est donc pas facile. Parfois, ce sport peut nuire aux relations. Mais il faut trouver un moyen d’y remédier. Nous avons eu d’autres moments où notre relation s’est brisée. Mais on y arrive. Joueur, entraîneur. Président, entraîneur. Président, joueur. Peu importe. Quand on tient à une relation, on parvient toujours à trouver des solutions. Et je pense que depuis 28 ans, à Miami, nous mettons en avant les relations. Elles ne fonctionnent pas toutes, mais celle-ci l’a fait ».

« Nous sommes unis comme les doigts de la main, à jamais »

Riley a connu Wade comme coach, puis comme président, et il le remercie pour avoir tout fait pour que leurs relations se renforcent au fil du temps.

« En tant qu’entraîneur, j’ai été très dur avec lui », reconnaît Riley. « J’ai été dur avec lui. Je l’aime. Nous nous sommes disputés. Il savait que je le trouvais génial et que j’allais le mettre en position d’être celui qui nous mènerait au titre de champion, parce qu’il était notre meilleur joueur à l’époque. Lorsque j’ai arrêté d’être entraîneur, la relation s’est développée au point que nous avons eu le Big Three (avec James et Bosh) et que nous avons vécu ces quatre années. Il y a eu une petite séparation lorsqu’il est parti à Chicago, mais nous avons réglé tout ça, et je donne beaucoup de crédit à Dwyane, car il n’en a pas voulu à l’entraîneur, à la direction ou au GM. Lorsque les joueurs partent, il y a parfois de la rancoeur. Mais Dwyane est sorti grandi de cette situation. Même s’il vit aujourd’hui à Los Angeles et qu’il a une sacrée carrière extra-sportive, nous sommes unis comme les doigts de la main, à jamais. »

Dwyane Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 61 35 46.5 30.2 74.7 1.4 2.7 4.1 4.5 2.3 1.4 3.2 0.6 16.3 2004-05 MIA 77 39 47.8 28.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 3.0 1.6 4.2 1.1 24.1 2005-06 MIA 75 39 49.5 17.1 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 2.9 2.0 3.6 0.8 27.2 2006-07 MIA 51 38 49.1 26.6 80.7 1.0 3.7 4.7 7.5 2.3 2.1 4.2 1.2 27.4 2007-08 MIA 51 38 46.9 28.6 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 2.7 1.7 4.4 0.7 24.6 2008-09 MIA 79 39 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 2.3 2.2 3.4 1.3 30.2 2009-10 MIA 77 36 47.6 30.0 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 2.4 1.8 3.3 1.1 26.6 2010-11 MIA 76 37 50.0 30.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 2.6 1.5 3.1 1.1 25.5 2011-12 MIA 49 33 49.7 26.8 79.1 1.5 3.4 4.8 4.6 2.2 1.7 2.6 1.3 22.1 2012-13 MIA 69 35 52.1 25.8 72.5 1.3 3.7 5.0 5.1 2.0 1.9 2.8 0.8 21.2 2013-14 MIA 54 33 54.5 28.1 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 2.0 1.5 3.0 0.5 19.0 2014-15 MIA 62 32 47.0 28.4 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 1.7 1.2 3.4 0.3 21.5 2015-16 MIA 74 31 45.6 15.9 79.3 1.1 3.0 4.1 4.7 1.6 1.1 2.7 0.6 19.0 2016-17 CHI 60 30 43.4 31.0 79.4 1.1 3.5 4.5 3.8 1.9 1.4 2.3 0.7 18.3 2017-18 * All Teams 67 23 43.8 28.8 71.4 0.8 3.0 3.8 3.4 1.9 0.9 2.1 0.7 11.4 2017-18 * CLE 46 23 45.5 32.9 70.1 0.9 3.1 3.9 3.5 1.8 0.9 2.0 0.7 11.2 2017-18 * MIA 21 22 40.9 22.0 74.5 0.5 2.9 3.4 3.1 1.9 0.9 2.3 0.7 12.0 2018-19 MIA 72 26 43.3 33.0 70.8 1.0 3.0 4.0 4.2 1.6 0.8 2.3 0.5 15.0 Total 1054 34 48.0 29.3 76.5 1.2 3.5 4.7 5.4 2.2 1.5 3.2 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.