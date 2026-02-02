+53 : les Pistons signent la plus large victoire de leur histoire face aux Nets

Après la victoire obtenue face au Jazz grâce au premier double-double en carrière d’Egor Demin, les Nets finissaient leur “road-trip” de cinq matchs avec un déplacement périlleux à Detroit, en tête de la Conférence Est. Sans Michael Porter Jr., Brooklyn tient tête aux Pistons pendant six minutes avant que les locaux ne passent un premier coup d’accélérateur conclu par un panier au buzzer de Daniss Jenkins (33-24).

Avant de rendre les armes, les hommes de Jordi Fernandez reviennent à un point grâce à deux flèches primées de Cam Thomas. Néanmoins, Detroit crée rapidement un nouvel écart. Cade Cunningham (18 points, 12 passes, 4 interceptions) multiplie les interceptions en défense tandis qu’en attaque son agressivité vers le cercle lui permet de marquer des points malgré sa maladresse aux lancers francs (3/7 dans l’exercice).

Après un tir de loin de Tobias Harris, Detroit prend vingt points d’avance et, juste avant la mi-temps, Ausar Thompson intercepte un ballon des mains de Cam Thomas avant de réussir un tir du milieu du terrain (67-44).

La barre des 50 points d’écart est franchie…

Lorsque les deux équipes ressortent des vestiaires, les Pistons déroulent. Une perte de balle de Nolan Traoré (5 points, 2/7 au tir) donne lieu à un panier facile de Cade Cunningham. Dans la foulée, c’est Danny Wolf qui perd un ballon. De l’autre côté du terrain, Jalen Duren (21 points, 10 rebonds) conclut un “alley-oop” envoyé par Tobias Harris pour permettre à Detroit de prendre 31 points d’avance (75-44).

Du côté de Brooklyn, il faut attendre cinq minutes et un panier primé de Nolan Traoré pour voir les visiteurs inscrire leurs premiers points. Au terme de ce troisième quart-temps, les locaux mènent 100 à 62. Les Pistons alourdissent l’écart dans le dernier acte d’abord grâce à un panier de Ron Holland qui leur permet d’atteindre les 40 points de différence. Ensuite, c’est Paul Reed qui donne 50 points d’avance aux Pistons. Detroit finit ainsi par s’imposer 130 à 77 pour signer le plus large succès de son histoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jour de fête à Detroit. En plus de ce large succès face aux Nets, les Pistons fêtaient la première sélection au All-Star Game de Jalen Duren et le pivot s’est régalé contre Brooklyn notamment dans le troisième quart-temps. L’intérieur inscrit rapidement dix points, mais il délivre également deux passes décisives pour Cade Cunningham dont une digne d’un “quaterback”. En défense, le nouvel All-Star multiplie les interceptions pour couler les Nets. Dans son sillage, Detroit passe un 13-0 pour débuter la deuxième mi-temps et éteindre définitivement les maigres espoirs de victoire de Brooklyn.

L’attaque des Nets sans aucune solution. Face au Jazz, les Nets avaient réussi à s’imposer malgré l’absence de Michael Porter Jr., mais contre Detroit, toute l’attaque de Brooklyn s’est enrayée. Si le début de match a été intéressant grâce à Nic Claxton, auteur de dix points dans le premier acte, les hommes de Jordi Fernandez ont rapidement pris l’eau. Face à la deuxième meilleure défense de la Ligue, Brooklyn n’a cessé de perdre des ballons et finit avec 23 balles perdus au compteur.

Un match historique. Avec 53 points d’avance, Detroit signe la plus large victoire de son histoire, mais ce revers est également historique pour les Nets. Il s’agit de la troisième plus grosse défaite pour Brooklyn. Une fessée qui survient à peine dix jours après avoir concédé un écart de 54 points face aux Knicks, ce qui constituait alors le deuxième plus large revers dans l’histoire des Nets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.