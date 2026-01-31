Egor Demin tient son premier match référence

Alors que la rencontre entre Jazz et Nets n’a commencé que depuis une minute, Egor Demin pose un dribble et s’élève derrière l’arc face à Ace Bailey. Ce panier est le point de départ de ce qui s’apprête à devenir la meilleure prestation de la jeune carrière du Russe.

Sans Michael Porter Jr, Jordi Fernandez a innové avec un cinq de départ composé de trois rookies dont le Français Nolan Traoré qui a accompagné Danny Wolf et Egor Demin. Justement, c’est ce dernier qui a pris l’attaque en main.

Lors du premier quart-temps, le 8e choix de la dernière Draft est à l’origine de 11 des 13 premiers points de Brooklyn et en fin de rencontre, il est décisif.

Lorsque Egor Demin revient en jeu, les Nets n’ont que deux points d’avance, mais dès son retour, il est complètement oublié par la défense du Jazz et inscrit son quatrième tir de loin de la soirée. Quelques minutes plus tard, Utah corrige son erreur et Walter Clayton Jr conteste la nouvelle tentative à 3-points d’Egor Demin, mais celui-ci ne tremble pas et réussit son cinquième panier primé.

« C’est la raison pour laquelle nous l’avons drafté », note Jordi Fernandez sur la réussite au tir de son rookie. « Nous étions convaincus que son tir était au niveau de la NBA et il l’a prouvé dès le début. »

Un succès important pour les jeunes Nets

Brooklyn compte dix points d’avance et pour assurer la victoire à son équipe, Egor Demin est servi par Nolan Traoré pour décocher une sixième flèche à longue distance, une première pour un rookie des Nets.

Egor Demin boucle la soirée avec 25 points et 10 rebonds à 8/16 au tir et 6/12 de loin, réalisant le premier double-double de sa jeune carrière.

Après la rencontre, le héros de la soirée a souligné l’importance de cette victoire obtenue en « back-to-back » malgré l’absence de Michael Porter Jr. Un succès qui met fin à une série de sept défaites consécutives.

« Cela veut dire beaucoup », souligne Egor Demin. « C’est la première fois que nous gagnons le deuxième match d’un back-to-back et notre premier succès sans Mike [Michael Porter Jr.]. C’est un élément très, très important de notre équipe, mais nous devons être capables de tourner sans lui. »

Son entraîneur de BYU pour le mettre en confiance

Alors qu’il était en difficulté en NCAA avec seulement 27% de réussite derrière l’arc, Egor Demin a réglé la mire depuis son arrivée en NBA. Le rookie tourne à 40% dans l’exercice en prenant plus de six tirs de loin par soir, contre un peu moins de cinq lorsqu’il était à l’université. Pour expliquer cette différence, l’ancien pensionnaire de BYU a rendu hommage à son entraîneur à la fac, Kevin Young.

« C’est un entraîneur NBA donc il m’a appris que lors de ma première année, je devais être capable d’apprendre comment jouer au niveau attendu en NBA », raconte Egor Demin à propos de Kevin Young, passé par les bancs des Sixers et des Suns entre 2016 et 2024. « Il m’a partagé son savoir pour que je sois prêt à jouer, en sachant ce que je dois faire et avec une bonne compréhension de ce qui est attendu. Il m’a donné les bases pour être un joueur NBA, afin que je comprenne ce qui allait se passer autour de moi. »

Ce n’est pas le premier coup de chaud derrière l’arc d’Egor Demin depuis son arrivée en NBA. Au début du mois de janvier, il avait enchaîné cinq tirs de loin consécutifs en fin de match face au Magic.

De quoi lui permettre de signer un 34e match consécutif avec un tir à 3-points réussi. Un record pour un rookie en NBA puisqu’il était jusqu’à présent à égalité avec Rudy Fernandez (2008/09) et Landry Shamet (2018/19).

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 40 24:45 40.3 39.7 85.7 0.5 2.6 3.0 3.4 1.9 0.9 1.8 0.3 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.