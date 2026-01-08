Matchs
Egor Demin a réveillé ses souvenirs d’enfant

Alors qu’il n’avait mis aucun point en trois quart-temps, Egor Demin a pris feu en fin de rencontre avec cinq tirs à 3-points consécutifs. Un scénario qu’il s’était déjà imaginé lorsqu’il était petit.

Egor DeminSi le héros de ce duel entre Magic et Nets se nomme Paolo Banchero, il n’a pas manqué grand-chose pour que ce soit Egor Demin. Alors qu’il n’avait mis aucun point lors des trois premiers quart-temps, le rookie des Nets profite d’une faute d’Anthony Black pour ouvrir son compteur sur des lancers francs.

Dans les deux dernières minutes de la partie, il met un premier tir à 3-points pour ramener les Nets à trois longueurs puis un deuxième qui remet les deux équipes à égalité et envoie le match en prolongation.

« Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça quand le match est serré dans le quatrième quart-temps, il a déjà mis des tirs très importants », rappelle Michael Porter Jr. « Il a confiance en lui et quand vous travaillez autant que lui, vous pouvez ne rien mettre pendant trois quart-temps et rentrer les tirs les plus importants de la partie. Donc je suis fier de lui parce qu’il a persévéré et qu’il a offert à notre équipe une chance de s’imposer. »

Lorsque la prolongation démarre, Egor Demin ne lève pas le pied. Il inscrit le premier panier de son équipe, toujours à 3-points, puis s’il perd un ballon et rate un lancer franc, le meneur plante un nouveau tir de loin face à Wendell Carter Jr. pour mettre les Nets devant alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer.

Un coup de chaud refroidi par Paolo Banchero

Cependant, Wendell Carter Jr. répond pour redonner un petit point d’avance à Orlando. Avec douze secondes sur l’horloge, Egor Demin a de nouveau la balle en main et il profite d’un écran de Day’Ron Sharpe pour se retrouver face à ce même Wendell Carter Jr. Comme ce fut le cas un peu plus tôt, il décoche une nouvelle flèche à longue distance face à l’intérieur qui trouve sa cible après avoir tapé la planche !

Un tir qui aurait pu sceller le sort de ce match, mais Paolo Banchero en a décidé autrement en répondant par un superbe « buzzer beater ». Toutefois, si les Nets ne se sont pas imposés, Egor Demin a réalisé une superbe fin de match avec 18 points étalés sur le quatrième quart-temps et la prolongation, à 5/5 à 3-points.

« C’est l’un de ces moments que je m’imaginais lorsque j’étais enfant ou au lycée et que je tirais seul dans le gymnase », se souvient Egor Demin face à la presse. « Je m’imaginais en train de rentrer un ‘game-winner’ ou de mettre cinq tirs à 3-points de suite. Ce sont des moments que je visualisais lorsque j’étais petit donc ça m’a fait du bien, mais nous n’avons pas gagné. Finalement, cela n’a pas vraiment d’importance. »

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 BKN 30 24:24 39.1 37.2 88.5 0.5 2.8 3.3 3.4 1.9 0.9 1.9 0.3 9.9

Par Thibault Mairesse
