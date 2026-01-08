Egor Demin a réveillé ses souvenirs d’enfant

Si le héros de ce duel entre Magic et Nets se nomme Paolo Banchero, il n’a pas manqué grand-chose pour que ce soit Egor Demin. Alors qu’il n’avait mis aucun point lors des trois premiers quart-temps, le rookie des Nets profite d’une faute d’Anthony Black pour ouvrir son compteur sur des lancers francs.

Dans les deux dernières minutes de la partie, il met un premier tir à 3-points pour ramener les Nets à trois longueurs puis un deuxième qui remet les deux équipes à égalité et envoie le match en prolongation.

« Ce n’est pas la première fois qu’il fait ça quand le match est serré dans le quatrième quart-temps, il a déjà mis des tirs très importants », rappelle Michael Porter Jr. « Il a confiance en lui et quand vous travaillez autant que lui, vous pouvez ne rien mettre pendant trois quart-temps et rentrer les tirs les plus importants de la partie. Donc je suis fier de lui parce qu’il a persévéré et qu’il a offert à notre équipe une chance de s’imposer. »

Lorsque la prolongation démarre, Egor Demin ne lève pas le pied. Il inscrit le premier panier de son équipe, toujours à 3-points, puis s’il perd un ballon et rate un lancer franc, le meneur plante un nouveau tir de loin face à Wendell Carter Jr. pour mettre les Nets devant alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer.

Un coup de chaud refroidi par Paolo Banchero

Cependant, Wendell Carter Jr. répond pour redonner un petit point d’avance à Orlando. Avec douze secondes sur l’horloge, Egor Demin a de nouveau la balle en main et il profite d’un écran de Day’Ron Sharpe pour se retrouver face à ce même Wendell Carter Jr. Comme ce fut le cas un peu plus tôt, il décoche une nouvelle flèche à longue distance face à l’intérieur qui trouve sa cible après avoir tapé la planche !

Un tir qui aurait pu sceller le sort de ce match, mais Paolo Banchero en a décidé autrement en répondant par un superbe « buzzer beater ». Toutefois, si les Nets ne se sont pas imposés, Egor Demin a réalisé une superbe fin de match avec 18 points étalés sur le quatrième quart-temps et la prolongation, à 5/5 à 3-points.

« C’est l’un de ces moments que je m’imaginais lorsque j’étais enfant ou au lycée et que je tirais seul dans le gymnase », se souvient Egor Demin face à la presse. « Je m’imaginais en train de rentrer un ‘game-winner’ ou de mettre cinq tirs à 3-points de suite. Ce sont des moments que je visualisais lorsque j’étais petit donc ça m’a fait du bien, mais nous n’avons pas gagné. Finalement, cela n’a pas vraiment d’importance. »

Egor Dëmin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 30 24:24 39.1 37.2 88.5 0.5 2.8 3.3 3.4 1.9 0.9 1.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.