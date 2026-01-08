Paolo Banchero, un « buzzer beater » au millimètre

Les tirs à 3-points pour la victoire et le Barclays Center, c’est souvent une histoire de millimètres. Personne, surtout pas à Brooklyn, n’a oublié la demi-pointure de trop de Kevin Durant, qui pensait avoir offert la victoire et la qualification des Nets contre les Bucks lors du Game 7 de la demi-finale de conférence 2021.

L’enjeu était moindre mercredi, mais Paolo Banchero a eu le droit à son moment de gloire avec un tir longue distance au buzzer, synonyme de victoire pour Orlando (103-104 après prolongation). Et cette fois, la marge infime avec l’arc a été favorable à la star du Magic.

L’équipe floridienne s’est pourtant fait peur, dilapidant 15 points d’avance pour débuter le quatrième quart-temps, et encore 10 avec moins de quatre minutes à jouer. Les Nets se sont arrachés, avec un super Egor Demin, qui pensait avoir forcé la décision d’un tir à 3-points avec la planche pour donner deux points d’avance aux siens. Mais ces scénarios à suspense deviennent une bonne habitude pour le Magic, qui compte désormais quatre succès grâce à des shoots dans les derniers instants cette saison après les deux de Desmond Bane (contre les Blazers et le Jazz) et le premier de Paolo Banchero pour venir à bout des Pacers il y a tout juste une semaine.

« Nous avons déjà eu quelques tirs pour la gagne » a rappelé le héros du soir en conférence de presse. « Quand vous êtes dans cette situation, qu’il reste du temps à l’horloge, alors il y a toujours une chance. Je pense que tout le monde sur le banc a cette mentalité quand nous sommes dans ces situations. »

À la troisième tentative

Orlando connaît pourtant une réussite presque paradoxale en étant une des meilleures équipes de la ligue dans les matchs « clutch », à cinq points d’écart avec moins de cinq minutes à jouer, avec le sixième meilleur bilan cette saison (61,9 % de victoires, derrière les Lakers, le Thunder, les Pistons, les Spurs et les Raptors). Mais aussi une certaine inefficacité avec un petit 38,9 % au tir dans ces situations, et un minuscule 17,2 % à 3-points…

Le Magic s’y est d’ailleurs repris à trois fois mercredi. Une première tentative de remise en jeu avortée avec 3,6 secondes restantes qui a contraint Anthony Black à prendre un temps-mort. Puis une deuxième opportunité bien gérée par Michael Porter Jr. pour ne pas laisser de tir facile, ni de possibilité de panier avec la faute.

« Les Nets ont eu le calme dans les derniers instants de savoir qu’ils avaient une faute à donner, ils ont fait échouer notre première action » a reconnu Jamahl Mosley en conférence de presse. Mais le coach du Magic a aussi senti que ce système avait permis de trouver Paolo Banchero, et a exhorté ses joueurs de recommencer exactement la même mise en place. « Paolo a bien lu le jeu » analyse l’entraîneur floridien. « Il a choisi de s’écarter et a pu mettre un sacré shoot. »

« Je savais simplement que j’avais deux secondes » s’est remémoré Paolo Banchero, auteur de son cinquième tir de la gagne en carrière. « C’est suffisant pour poser un dribble ou deux, trouver ma position de tir, me lever et avoir un bon tir. Il m’avait l’air bon dès que le ballon a quitté mes mains. J’étais heureux de le voir tomber dedans. Quand vous regardez l’horloge, que vous voyez qu’il reste environ trois secondes, vous savez qu’il y a toujours une opportunité. Ce sont des instants difficiles quand Egor Demin met ce tir et que la foule est en délire. C’est facile de se laisser emporter par cela. Vous devez regagner le banc, et croire encore que vous pouvez gagner ce match. Vous devez vous calmer, respirer, retourner sur le terrain et essayer de gagner le match. »

C’est chose faite, et cette victoire tombe à point nommé pour une équipe d’Orlando inconstante, pas aidée par les absences récurrentes de joueurs majeurs. Au lendemain d’une défaite peu glorieuse contre les Wizards, un revers contre les Nets, autre équipe de bas de tableau aurait fait tache pour un prétendant au Top 4 de l’Est.

« J’étais extrêmement heureux que le shoot rentre » a ainsi conclu un Jamahl Mosley soulagé. « C’est très important pour Paolo, pour toute l’équipe, pour rebondir après un back-to-back durant lequel nous n’avons pas joué notre meilleur basket hier soir. Mais nous nous sommes battus de la manière qu’il fallait. »

« Le principal, c’est de décrocher la victoire» a insisté Paolo Banchero. «Nous avons rendu le match un peu plus serré que nous l’aurions voulu. Mais repartir avec la victoire, c’est ce qui importe. »

Prochain objectif, ne plus devoir en passer par ces fins de rencontre tendues, et essayer de retrouver de la régularité. Sur les 11 derniers matchs, le Magic a constamment alterné victoire et défaite, pendant que des équipes comme les Celtics ou les Raptors enchaînaient devant au classement. Orlando va miser sur son calendrier des prochaines semaines avec cinq matchs à domicile sur les six prochains à jouer pour relancer une série.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 28 33:24 45.9 26.5 74.7 0.9 7.7 8.6 4.7 2.2 0.6 2.8 0.7 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.