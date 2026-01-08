Stats & Highlights | Paolo Banchero et Immanuel Quickley, héros au buzzer



Au lendemain d’une défaite inquiétante à Washington, le Magic s’impose 104-103 face aux Nets sur un 3-points au buzzer de la prolongation de Paolo Banchero. Etait-ce à 2 ou 3-points ? Pour quelques millimètres, c’est validé ! Dans la prolongation, Egor Demin avait donné l’avantage à Brooklyn (100-99) à une minute de la fin. Wendell Carter a redonné l’avantage à Orlando grâce à un dunk à 16 secondes du terme. Demin a répondu avec un autre tir primé à 3,6 secondes de la fin pour faire passer le score à 103-101, avant que Banchero ne scelle le sort du match avec ce 3-points avec l’aide de la planche. Ce même Banchero avait loupé le 3-points de la gagne à la fin du 4e quart-temps.

Même scénario à Charlotte où les Raptors l’emportent 97-96 sur un 3-points au buzzer d’Immanuel Quickley. LaMelo Ball, auteur de 15 points, avait réussi un lay-up main gauche en pénétration à 1,6 seconde de la fin pour donner l’avantage à Charlotte (96-94). Mais Quickley s’est démarqué sur la remise en jeu pour planter son troisième tir primé de la rencontre. Alors qu’ils menaient de 10 points, les Hornets paient un lourd tribut aux balles perdues : 18 contre 6 aux Raptors.

Sans Trae Young, en partance pour les Wizards, les Hawks font parler leur collectif face aux Pelicans avec sept joueurs à 10 points et plus, dont Zaccharie Risacher, auteur de 25 points ! Zion Williamson muet en premier quart-temps, les Pelicans ont couru après le score toute la rencontre, tandis que les Hawks ont fait le break en 3e quart-temps pour prendre jusqu’à 25 points d’avance.

Brooklyn – Orlando 103 – 104 (a.p)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 96 TOR 97 DET 108 CHI 93 PHI 131 WAS 110 ATL 117 NOR 100 BOS 110 DEN 114 BRO 103 ORL 104 NYK 123 LAC 111 SAS 107 LAL 91 MEM 98 PHO 117 OKC 129 UTH 125 GSW 120 MIL 113 POR 103 HOU 102

Charlotte – Toronto 96 – 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 96 TOR 97 DET 108 CHI 93 PHI 131 WAS 110 ATL 117 NOR 100 BOS 110 DEN 114 BRO 103 ORL 104 NYK 123 LAC 111 SAS 107 LAL 91 MEM 98 PHO 117 OKC 129 UTH 125 GSW 120 MIL 113 POR 103 HOU 102

Atlanta – New Orleans 117 – 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.