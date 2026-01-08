Matchs
Stats & Highlights | Paolo Banchero et Immanuel Quickley, héros au buzzer

NBA – A Charlotte et Brooklyn, les Raptors et le Magic s’imposent sur des 3-points au buzzer !

banchero
Au lendemain d’une défaite inquiétante à Washington, le Magic s’impose 104-103 face aux Nets sur un 3-points au buzzer de la prolongation de Paolo Banchero. Etait-ce à 2 ou 3-points ? Pour quelques millimètres, c’est validé ! Dans la prolongation, Egor Demin avait donné l’avantage à Brooklyn (100-99) à une minute de la fin. Wendell Carter a redonné l’avantage à Orlando grâce à un dunk à 16 secondes du terme. Demin a répondu avec un autre tir primé à 3,6 secondes de la fin pour faire passer le score à 103-101, avant que Banchero ne scelle le sort du match avec ce 3-points avec l’aide de la planche. Ce même Banchero avait loupé le 3-points de la gagne à la fin du 4e quart-temps.

Même scénario à Charlotte où les Raptors l’emportent 97-96 sur un 3-points au buzzer d’Immanuel Quickley. LaMelo Ball, auteur de 15 points, avait réussi un lay-up main gauche en pénétration à 1,6 seconde de la fin pour donner l’avantage à Charlotte (96-94). Mais Quickley s’est démarqué sur la remise en jeu pour planter son troisième tir primé de la rencontre. Alors qu’ils menaient de 10 points, les Hornets paient un lourd tribut aux balles perdues : 18 contre 6 aux Raptors.

Sans Trae Young, en partance pour les Wizards, les Hawks font parler leur collectif face aux Pelicans avec sept joueurs à 10 points et plus, dont Zaccharie Risacher, auteur de 25 points ! Zion Williamson muet en premier quart-temps, les Pelicans ont couru après le score toute la rencontre, tandis que les Hawks ont fait le break en 3e quart-temps pour prendre jusqu’à 25 points d’avance.

Brooklyn – Orlando 103 – 104 (a.p)

Brooklyn Nets / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 38 12/24 8/18 2/2 0 5 5 1 2 3 5 0 1 34 26
Egor Demin 32 5/9 5/8 3/5 0 5 5 5 1 1 2 1 10 18 22
Noah Clowney 34 4/11 0/5 2/3 2 1 3 4 2 2 0 2 12 10 13
Day'Ron Sharpe 30 2/4 0/0 1/2 4 3 7 6 2 2 5 0 7 5 12
Ziaire Williams 27 2/6 1/5 0/0 0 2 2 0 5 2 0 0 4 5 5
Cam Thomas 24 3/11 1/5 3/4 1 4 5 4 0 0 3 1 -10 10 8
Nicolas Claxton 23 3/4 0/0 1/4 2 4 6 0 2 0 2 2 -8 7 9
Danny Wolf 18 2/6 0/2 2/2 3 2 5 1 0 0 0 1 -2 6 9
Nolan Traoré 20 2/5 2/5 0/0 0 3 3 2 2 1 1 1 -8 6 9
Drake Powell 19 1/6 0/3 0/0 2 1 3 0 2 0 1 0 -11 2 -1
Total 36/86 17/51 14/22 14 30 44 23 18 11 19 8 103
Orlando Magic / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 43 11/19 1/4 7/8 2 12 14 6 1 0 9 0 -3 30 32
Wendell Carter Jr. 39 8/14 0/4 4/5 0 6 6 3 4 1 1 1 -6 20 23
Tristan Da Silva 24 6/10 2/5 0/0 2 1 3 2 0 1 0 0 13 14 16
Desmond Bane 35 4/14 1/6 0/0 1 2 3 3 3 2 4 0 -6 9 3
Anthony Black 38 2/11 1/4 0/0 1 3 4 6 3 2 4 0 -2 5 4
Noah Penda 31 5/15 3/5 0/1 5 6 11 1 4 1 0 2 -8 13 17
Goga Bitadze 14 3/5 0/0 0/2 8 2 10 1 3 3 0 0 5 6 16
Jett Howard 14 1/4 0/2 2/2 0 2 2 1 0 0 0 1 4 4 5
Tyus Jones 17 1/3 1/3 0/0 1 0 1 5 0 2 0 0 4 3 9
Jonathan Isaac 10 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Total 41/96 9/33 13/18 20 35 55 28 19 12 18 4 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Charlotte – Toronto 96 – 97

Charlotte Hornets / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 25 7/20 1/7 0/0 3 4 7 7 1 1 1 0 17 15 16
Miles Bridges 30 4/9 2/5 2/2 1 2 3 5 4 0 2 1 9 12 14
Kon Knueppel 33 4/17 3/11 0/0 3 5 8 3 3 0 1 1 3 11 9
Sion James 28 2/4 2/2 2/2 0 2 2 3 1 0 0 0 0 8 11
Moussa Diabate 30 2/4 0/0 2/2 2 9 11 1 1 2 2 2 0 6 18
Collin Sexton 24 7/13 3/5 5/5 1 1 2 0 3 0 3 0 -3 22 15
PJ Hall 15 3/5 0/0 2/3 4 3 7 0 2 0 2 1 1 8 11
Liam McNeeley 21 1/4 1/4 4/6 0 2 2 0 2 0 2 1 -2 7 3
Tidjane Salaun 21 1/4 1/2 1/2 1 5 6 0 1 0 3 0 -15 4 3
Josh Green 13 1/2 1/2 0/0 1 1 2 0 1 0 2 0 -15 3 2
Total 32/82 14/38 18/22 16 34 50 19 19 3 18 6 96
Toronto Raptors / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 35 12/25 1/7 3/5 1 6 7 1 2 1 0 0 -1 28 22
Immanuel Quickley 33 8/18 3/11 2/4 1 3 4 3 0 1 0 0 3 21 17
Scottie Barnes 30 6/14 0/2 5/6 1 3 4 0 2 1 2 1 0 17 12
Brandon Ingram 11 2/7 0/2 2/2 0 0 0 2 0 0 0 3 -5 6 6
Collin Murray-Boyles 32 1/3 0/1 2/2 6 9 15 3 1 1 1 0 2 4 20
Sandro Mamukelashvili 24 4/8 2/4 0/0 1 2 3 2 5 1 0 0 8 10 12
Jamal Shead 24 2/7 0/2 0/0 0 1 1 6 5 1 0 0 8 4 7
Ja'Kobe Walter 19 1/4 1/4 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 3 4
Ochai Agbaji 12 1/3 0/0 0/0 3 1 4 0 1 0 2 0 -12 2 2
Jamison Battle 8 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Gradey Dick 12 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Total 38/92 7/34 14/19 15 27 42 19 19 6 5 4 97

Atlanta – New Orleans 117 – 100

Atlanta Hawks / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zaccharie Risacher 33 8/13 7/9 2/4 1 7 8 0 2 0 3 1 6 25 24
Jalen Johnson 36 9/18 0/5 1/3 1 7 8 5 1 0 6 1 6 19 16
Nickeil Alexander-Walker 34 6/18 2/12 3/3 1 5 6 6 3 3 1 2 16 17 21
Dyson Daniels 35 6/11 0/1 1/1 2 6 8 8 3 3 2 1 9 13 26
Mouhamed Gueye 31 3/9 1/4 3/3 3 7 10 6 3 4 5 2 27 10 21
Luke Kennard 22 5/6 3/4 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 13 15
Kristaps Porzingis 22 4/11 4/8 1/2 0 3 3 2 2 1 1 1 0 13 11
Vit Krejci 19 2/5 1/3 0/0 1 3 4 2 3 1 0 1 17 5 10
Asa Newell 7 1/3 0/1 0/1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0
Keaton Wallace 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 44/94 18/47 11/17 10 38 48 31 19 13 19 10 117
New Orleans Pelicans / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 31 10/15 0/0 2/7 2 6 8 6 1 1 3 0 -5 22 24
Jordan Poole 39 7/18 6/13 1/1 1 0 1 3 3 3 4 0 -7 21 13
Jeremiah Fears 27 3/11 0/4 5/6 0 4 4 3 4 1 4 1 -15 11 7
Derik Queen 19 3/9 0/1 0/0 1 9 10 2 1 2 1 2 -13 6 15
Karlo Matkovic 13 1/3 0/1 0/0 0 4 4 1 1 1 1 1 -18 2 6
Bryce McGowens 37 8/15 1/3 3/5 0 2 2 3 2 1 2 0 -7 20 15
Micah Peavy 29 5/12 1/5 0/0 2 3 5 6 1 2 0 2 -9 11 19
Yves Missi 24 1/1 0/0 3/4 0 4 4 2 0 1 1 0 0 5 10
Kevon Looney 5 0/0 0/0 2/2 0 2 2 0 1 1 1 0 -4 2 4
Jordan Hawkins 16 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 2 3 -7 0 -1
Total 38/86 8/28 16/25 6 34 40 26 15 13 19 9 100

Par Fabrice Auclert
