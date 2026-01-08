Les Rockets ratent leur braquage des Blazers pour un dixième de seconde

Ce mercredi, Blazers et Rockets croisaient une première fois le fer avant de se retrouver vendredi prochain. Sans Alperen Sengun, c’est Kevin Durant (37 points, 14/26 au tir) qui ouvre le score grâce à un tir à mi-distance, mais la première grosse action de ce match intervient en défense lorsque Steven Adams contre Sidy Cissoko (2 rebonds, 1 passe) avec autorité. Du côté de Portland, Deni Avdija (41 points, 13/24 au tir) inscrit les huit premiers points de son équipe et il est suivi par Donovan Clingan qui donne l’avantage aux Blazers (11-8).

Pendant de nombreuses minutes, les deux équipes s’échangent les coups et, à la fin de ce premier acte, Yang Hansen inscrit son quatrième tir à 3-points de la saison et il est vivement acclamé par le Moda Center (25-21). Le Chinois essaie de remettre le couvert au début du deuxième quart-temps, mais sa tentative derrière l’arc est contrée par Steven Adams.

Les deux équipes restent au coude à coude jusqu’aux deux dernières minutes avant la mi-temps. Caleb Love envoie Donovan Clingan au “alley-oop” puis Shaedon Sharpe (20 points, 3 passes) intercepte un ballon des mains de Kevin Durant et se charge d’aller finir en contre-attaque avec un “and one”. Il est suivi par le deuxième panier primé de Donovan Clingan et malgré deux lancers-francs de Kevin Durant avant de rejoindre les vestiaires, les Rockets sont menés 57 à 47.

Après la pause, les Rockets ne tardent pas à revenir à une possession suite à un 2+1 d’Amen Thompson (24 points, 12 rebonds) sur Toumani Camara. Cependant, les Blazers arrivent à conserver leur avantage grâce à Deni Avdija. Après quatre tentatives infructueuses, l’Israélien réussit son premier tir à 3-points de la soirée. L’ailier enchaîne avec un panier dans la raquette pour atteindre la barre des 30 points et il réussit un tir à mi-distance à la toute fin de ce troisième quart-temps (81-75).

Une victoire sur le fil

Encore une fois, les Rockets égalisent mais n’arrivent pas à reprendre l’avantage puisque Shaedon Sharpe et Toumani Camara réussissent tous les deux un tir à 3-points. À deux minutes du terme, Deni Avdija inscrit un nouveau 2+1, mais Kevin Durant répond avec cinq points de suite (101-99). Sauf que ça ne suffit pas puisque l’ailier de Portland rajoute un panier.

À cinq secondes du terme, Kevin Durant est envoyé tirer deux lancers francs et il ramène Houston à un point. Shaedon Sharpe se charge de la remise en jeu dans le camp des Rockets, mais il se manque et offre une ultime cartouche aux Texans. “KD” hérite du ballon et trouve un tir à mi-distance face à Deni Avdija et Rayan Rupert (3 rebonds, 1 passe), mais sa tentative est trop courte.

Tari Eason se charge de remettre le ballon dans le cercle alors que le buzzer final retentit. Le camp de Houston exulte, mais les arbitres revoient l’action et constatent que le ballon était encore dans la main de l’ailier au moment où la sirène a sonné. Par conséquent, le panier est annulé et les Rockets s’inclinent 102 à 103.

Tari Eason game-winner… won’t count. Blazers beat the Rockets.pic.twitter.com/2tJky1Tfo0 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 8, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Si proche, mais si loin. Le “run” subi dans le deuxième quart-temps a coûté cher aux Rockets. Les hommes d’Ime Udoka ont passé toute la deuxième mi-temps à courir après le score. Si Houston est parvenu à égaliser à plusieurs reprises, ils n’ont jamais su concrétiser leurs bons passages en reprenant les commandes du match. Même dans les derniers instants, il a manqué un dixième de seconde à Tari Eason pour permettre aux Rockets de s’imposer.

– Deni Avdija a remporté son duel face à Kevin Durant. Pour maintenir les Rockets à flot, Kevin Durant a porté l’équipe du haut de ses 37 points, mais il a manqué le tir décisif dans les ultimes instants. En face, Deni Avdija a été solide du début à la fin. L’ailier de Portland finit avec 41 points, à deux unités d’égaler son record en carrière, avec un solide 13/15 aux lancers-francs dont quatre ont été tirés après qu’il a réussi à inscrire un panier. En fin de rencontre, il canalise le “run” de Kevin Durant en réussissant un tir qui redonne deux possessions d’avance aux Blazers et ce fut le panier qui sonna le glas des Rockets.

– Les Blazers valident le quatre à la suite. Avec ce succès, Portland enchaîne un quatrième succès et se rapproche du Top 8 de la conférence Ouest. L’équipe de Tiago Splitter profite également de la défaite des Clippers pour s’éloigner de la 11e place et se maintenir dans les places du “play-in”.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.