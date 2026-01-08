Peyton Watson et les Nuggets s’offrent les Celtics au TD Garden !

Les Nuggets ont de la ressource ! Privés de Nikola Jokic depuis sa blessure face au Heat, les joueurs de David Adelman viennent pourtant de finir leur « road trip » sur une double bonne note. D’abord à Philadelphie, puis la nuit dernière à Boston (114-110), qui restait pourtant sur cinq victoires…

La rencontre fut très longtemps équilibrée, avec un duo Jaylen Brown – Derrick White qui s’occupe de tout en début de match pour les Celtics, mais Jamal Murray se charge de mettre ses coéquipiers en position, et Peyton Watson est en confiance. Les deux équipes ne se quittent pas et sont même à égalité (58-58) à la mi-temps.

Le début du troisième quart-temps est compliqué pour les deux formations en attaque, chaque panier étant difficile à obtenir, et les Nuggets ne semblent pas loin de craquer.

Sauf qu’ils tiennent le coup et qu’ils vont même passer un 14-0 dans le dernier quart-temps pour prendre le contrôle du match ! Jamal Murray est monstrueux de lecture pour punir les aides et les anticipations de la défense de Boston, tandis que Peyton Watson frustre Jaylen Brown, en attaque comme en défense, alors que Denver prend le large.

Les Celtics ne lâchent toutefois pas l’affaire, et Payton Pritchard fait miroiter jusqu’au bout au hold-up. Sauf que c’est trop tard et les Nuggets finissent donc leur « road trip » sur une belle victoire au TD Garden !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le vrai déclic pour Peyton Watson ? Intéressant par séquences depuis son arrivée en NBA, Peyton Watson a-t-il profité des malheurs des Nuggets pour passer un cap ? Déjà très bon depuis le début du « road trip », il a mis la cerise sur le gâteau cette nuit, avec 30 points à 10/15 dont 6/7 de loin. Surtout, il a aussi été très actif en défense, en faisant notamment perdre trois ballons à Jaylen Brown dans le dernier quart-temps.

– Jamal Murray en mode passeur. Le meneur des Nuggets avait signé son record en carrière à la passe face à Brooklyn, il y a quelques jours, avec 16 offrandes. Il a fait encore mieux cette nuit avec 17 passes décisives face aux Celtics, disséquant la défense adverse pour servir Peyton Watson, Zeke Nnaji et compagnie !

– La bataille du rebond n’a pas suffi pour Boston. Les 20 rebonds de Neemias Queta, dont 10 offensifs, ont permis aux Celtics de remporter la bataille dans le domaine de façon large (53 prises à 39). De quoi s’offrir un large écart sur les points sur seconde chance (27 à 16), mais un écart finalement insuffisant pour l’emporter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.