Peyton Watson et les Nuggets s’offrent les Celtics au TD Garden !

Publié le 8/01/2026 à 6:45

Avec 30 points de Peyton Watson et le gros double-double (22 points, 17 passes) de Jamal Murray, les Nuggets (toujours privés de Nikola Jokic) font tomber les Celtics (114-110) au TD Garden !

Peyton Watson et les NuggetsLes Nuggets ont de la ressource ! Privés de Nikola Jokic depuis sa blessure face au Heat, les joueurs de David Adelman viennent pourtant de finir leur « road trip » sur une double bonne note. D’abord à Philadelphie, puis la nuit dernière à Boston (114-110), qui restait pourtant sur cinq victoires…

La rencontre fut très longtemps équilibrée, avec un duo Jaylen Brown – Derrick White qui s’occupe de tout en début de match pour les Celtics, mais Jamal Murray se charge de mettre ses coéquipiers en position, et Peyton Watson est en confiance. Les deux équipes ne se quittent pas et sont même à égalité (58-58) à la mi-temps.

Le début du troisième quart-temps est compliqué pour les deux formations en attaque, chaque panier étant difficile à obtenir, et les Nuggets ne semblent pas loin de craquer.

Sauf qu’ils tiennent le coup et qu’ils vont même passer un 14-0 dans le dernier quart-temps pour prendre le contrôle du match ! Jamal Murray est monstrueux de lecture pour punir les aides et les anticipations de la défense de Boston, tandis que Peyton Watson frustre Jaylen Brown, en attaque comme en défense, alors que Denver prend le large.

Les Celtics ne lâchent toutefois pas l’affaire, et Payton Pritchard fait miroiter jusqu’au bout au hold-up. Sauf que c’est trop tard et les Nuggets finissent donc leur « road trip » sur une belle victoire au TD Garden !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le vrai déclic pour Peyton Watson ? Intéressant par séquences depuis son arrivée en NBA, Peyton Watson a-t-il profité des malheurs des Nuggets pour passer un cap ? Déjà très bon depuis le début du « road trip », il a mis la cerise sur le gâteau cette nuit, avec 30 points à 10/15 dont 6/7 de loin. Surtout, il a aussi été très actif en défense, en faisant notamment perdre trois ballons à Jaylen Brown dans le dernier quart-temps.

– Jamal Murray en mode passeur. Le meneur des Nuggets avait signé son record en carrière à la passe face à Brooklyn, il y a quelques jours, avec 16 offrandes. Il a fait encore mieux cette nuit avec 17 passes décisives face aux Celtics, disséquant la défense adverse pour servir Peyton Watson, Zeke Nnaji et compagnie !

– La bataille du rebond n’a pas suffi pour Boston. Les 20 rebonds de Neemias Queta, dont 10 offensifs, ont permis aux Celtics de remporter la bataille dans le domaine de façon large (53 prises à 39). De quoi s’offrir un large écart sur les points sur seconde chance (27 à 16), mais un écart finalement insuffisant pour l’emporter.

Boston Celtics / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 34 14/29 4/6 1/3 1 6 7 4 5 1 7 0 -14 33 21
Payton Pritchard 34 5/13 1/6 6/6 3 2 5 2 2 2 0 0 -5 17 18
Derrick White 34 7/19 3/12 0/0 1 3 4 4 2 0 2 3 -14 17 14
Sam Hauser 30 2/6 2/6 0/0 0 2 2 2 3 2 2 1 4 6 7
Neemias Queta 24 3/8 0/0 0/0 10 10 20 0 3 0 0 0 -16 6 21
Anfernee Simons 26 6/9 3/4 0/0 3 1 4 2 0 0 2 0 -9 15 16
Luka Garza 19 5/5 1/1 0/0 2 3 5 0 1 0 0 0 8 11 16
Hugo González 21 1/4 1/2 0/2 1 3 4 0 1 0 1 2 9 3 3
Jordan Walsh 14 0/2 0/1 1/2 0 1 1 1 2 1 0 0 4 1 1
Baylor Scheierman 4 0/0 0/0 1/2 0 1 1 1 1 0 0 0 13 1 2
Total 43/95 15/38 9/15 21 32 53 16 20 6 14 6 110
Denver Nuggets / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Peyton Watson 37 10/15 6/7 4/8 1 5 6 2 5 1 4 2 4 30 28
Jamal Murray 37 8/18 3/9 3/4 4 4 8 17 2 1 2 0 -1 22 35
DaRon Holmes II 13 2/6 2/5 0/0 1 1 2 1 1 0 0 2 -2 6 7
Christian Braun 30 2/5 1/1 0/1 1 4 5 2 1 0 1 1 4 5 8
Spencer Jones 9 0/1 0/1 2/2 1 2 3 0 0 0 0 0 -1 2 4
Tim Hardaway Jr. 26 4/9 4/8 2/2 0 2 2 0 1 1 0 1 4 14 13
Aaron Gordon 23 5/12 2/6 0/0 1 5 6 2 0 0 0 0 2 12 13
Zeke Nnaji 25 3/9 1/3 5/7 2 0 2 1 3 2 0 2 6 12 11
Jalen Pickett 21 3/6 1/3 0/0 1 3 4 2 0 0 0 0 7 7 10
Bruce Brown 19 2/6 0/1 0/0 0 1 1 0 2 2 0 0 -3 4 3
Total 39/87 20/44 16/24 12 27 39 27 15 7 7 8 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA96
TOR97
DET108
CHI93
PHI131
WAS110
ATL117
NOR100
BOS110
DEN114
BRO103
ORL104
NYK123
LAC111
SAS107
LAL91
MEM98
PHO117
OKC129
UTH125
GSW120
MIL113
POR103
HOU102

Par Dimitri Kucharczyk
