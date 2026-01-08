Trae Young échangé aux Wizards !

L’info a été officialisée par ESPN dès la fin du match entre les Sixers et les Wizards et avant même la fin de la rencontre remportée par Atlanta : Trae Young rejoint les Wizards en échange de CJ McCollum et Corey Kispert.

C’était devenu une évidence depuis sa blessure au genou contractée fin octobre, ces Hawks ont trouvé une façon de jouer et de performer au plus haut niveau sans l’aide de leur meneur All-Star. Son retour n’a pas permis à la formation de Quin Snyder de se sublimer davantage, bien au contraire, Atlanta a perdu ses cinq matchs lorsqu’il est revenu à partir de mi décembre !

Comme annoncé depuis le début de semaine, ce dernier a donc été envoyé à Washington, qu’il avait ciblé comme sa destination prioritaire. Atlanta n’a pas fait la fine bouche, accédant à la demande de celui qui aura été son leader pendant plus de sept saisons, en récupérant seulement CJ McCollum (34 ans), dont le contrat arrive à expiration à la fin de la saison, et le shooteur Corey Kispert. Aucun tour de Draft ne vient compléter le deal, contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer.

Le meneur avait été replacé sur la liste des blessés dès la fin d’année 2025, officiellement pour soigner son quadriceps, et les bruits de couloir autour d’un départ n’ont pas tardé, pour finalement se concrétiser cette nuit.

Washington, un choix d’avenir

Le choix de faire de Washington une priorité de la part de Trae Young peut surprendre, les Wizards étant encore loin de pouvoir prétendre à une place en playoffs, et encore moins de se mêler à la lutte pour le titre. Mais en termes de potentiel, notamment avec la présence des Français Bilal Coulibaly, Alex Sarr et d’autres jeunes talents comme le trio Carrington-Johnson-George, il y a de quoi construire une équipe compétitive pour l’avenir. Ce sera à lui de permettre à ce groupe de franchir cette étape en aidant DC à quitter les bas fonds de la conférence Est.

Pour Trae Young, la suite de saison ne sera pas sans enjeu puisqu’il va devoir briller s’il veut négocier un meilleur contrat pour la suite de sa carrière. Il a également la possibilité d’activer une “player option” à 48.9 millions de dollars pour la saison 2026/27 pour repousser d’un an son passage à la table des négociations. Pour ça, il faudra qu’il retrouve rapidement son meilleur niveau pour montrer qu’on peut compter sur lui sur le long terme.

CJ McCollum très enthousiaste

Pour Atlanta, qui a développé d’autres atouts en l’absence de Trae Young, l’arrivée de CJ McCollum garantit la présence d’un meneur/arrière scoreur de plus dans l’effectif pour encadrer un groupe qui ne manque pas de talent. L’arrivée de Corey Kispert fait office de bonus dans un effectif où Vit Krejci et Luke Kennard affichent déjà un profil similaire derrière les titulaires Nickel Alexander-Walker et Jalen Johnson sur les ailes.

« J’ai adoré mon passage à DC », a glissé CJ McCollum après avoir appris son départ pour Atlanta. « La franchise a été super avec ma famille et moi. Michael Winger et Will Dawkins ont fait tout ce qu’ils avaient dit et ont tenu leur parole depuis le début. J’aime la ville et la franchise fait les choses de la bonne façon ici. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre Atlanta et de me mettre au boulot. Je suis très familier avec leur style de jeu. J’aime la direction et le front office, et il y a un bon groupe de joueurs. »

C’est en tout cas une sacrée page qui se tourne à Atlanta et Trae Young, qui aura réussi à emmener cette équipe des Hawks jusqu’en finale de conférence en 2021, mais n’a pas su confirmer ensuite, enchaînant les saisons décevantes qui ont fini par aboutir à ce divorce prématuré. Il reste pour l’heure le meilleur scoreur à 3-points (1 295) et le meilleur passeur de l’histoire de la franchise de Géorgie (4 837) !

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.