Avec le retour de Trae Young, Quin Snyder doit trouver une nouvelle formule

Les Hawks avaient plutôt bien digéré la longue absence de Trae Young. Lorsque le meneur de jeu a effectué son retour, il y a un peu moins de deux semaines, l’équipe affichait ainsi un bilan de 15 victoires pour 12 défaites.

Depuis, la troupe de Quin Snyder a enchaîné cinq défaites consécutives, et le coach admet chercher des solutions.

« Avec le retour de Trae, on cherche actuellement les combinaisons qui fonctionnent » répond l’entraîneur sur le « DNP » de Luke Kennard. « J’ai pensé que Keaton (Wallace) nous donnait la capacité de défendre sur la balle face à une équipe qui attaque le cercle. Quand on joue mal et qu’on perd, on cherche des solutions pour changer ça. »

L’entraîneur est en quête de rustines, alors que les Hawks ont encaissé 133 points de moyenne sur les cinq dernières rencontres, dont 152 points (sans prolongation) face aux Bulls. À la décharge de Trae Young, c’est quand il n’est pas sur le terrain qu’Atlanta coule depuis son retour, avec un « Net Rating » (différence entre les points inscrits et encaissés sur 100 possessions) de -17.5 quand il est sur le banc, et de -0.5 quand il est sur le terrain.

« Il n’y a pas un seul problème. Il faut se concentrer sur les détails et la façon dont on exécute les choses. Comme les remises en jeu. Ça fait deux matchs de suite qu’on perd la balle ligne de fond sur une remise en jeu, et qu’ils marquent dans la foulée » peste ainsi Quin Snyder. « C’est de ça dont je parle quand j’évoque la cohésion. »

Car ça conduit à une montagne de balles perdues : 21 face au Heat, pour 22 points concédés dans la foulée…

« On se met dans une situation difficile quand on perd la balle 21 fois » conclut Quin Snyder sur le sujet. « Il faut qu’on soit davantage connectés, plus déterminés quand on exécute les choses afin de ne pas nous mettre en danger. Surtout que lorsqu’on le fait sur demi-terrain, ces ratés ont un impact exponentiel… »