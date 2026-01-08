Les Suns n’ont laissé aucune chance aux Grizzlies

Après son court succès face aux Spurs, les Grizzlies accueillaient les Suns pour disputer le deuxième match de leur série de quatre rencontres consécutives à domicile. Jaren Jackson Jr. ouvre le score face à Dillon Brooks (21 points, 7 rebonds, 3 passes), mais l’ailier de Phoenix se montre rapidement de l’autre côté du terrain avec neuf des 17 premiers points des Suns (17-13).

Sans Ja Morant, “JJJ” assure le scoring avec onze points sur ce premier acte, mais les Suns dominent 30 à 23 après douze minutes notamment parce que Memphis n’a réussi que deux de ses neuf tentatives à 3-points. Dans le deuxième quart-temps, les visiteurs creusent l’écart grâce à Jordan Goodwin. Le meneur/arrière réussit un tir primé puis il attaque le panier. Si le numéro 23 de Phoenix manque sa première tentative, il capte son propre rebond et remonte au panier pour donner onze points d’avance aux Suns (43-32).

En plus de la maladresse derrière l’arc, Memphis a un deuxième problème sur cette première période à savoir les pertes de balle. Les hommes de Tuomas Iisalo ont perdu neuf ballons en 24 minutes, ce qui a engendré 15 points en faveur des Suns. Pour finir la première mi-temps, Devin Booker réussit un tir à mi-distance au buzzer et Phoenix mène 65 à 47.

Grayson Allen se chauffe

La deuxième période s’ouvre sur un nouvel échec à 3-points de la part de Memphis tandis que de l’autre côté du terrain, Mark Williams monte au dunk. Cependant, les Suns enchaînent les tirs ratés à 3-points et les Grizzlies en profitent pour passer un 10-2 et repasser sous la barre des 15 points. Pour contenir l’incendie naissant, Jordan Ott prend un temps-mort. Un choix judicieux de la part de l’entraîneur de Phoenix puisque juste après celui-ci, Dillon Brooks et Royce O’Neal réussissent deux tirs primés.

Dans la foulée, les Suns passent un 11-3 au cours duquel Mark Williams réussit un 2+1 et Grayson Allen (19 points, 7/13 au tir, 5/10 de loin) décoche une flèche à longue distance pour offrir 24 points d’avance aux visiteurs (88-64). Juste après, l’ailier de Phoenix efface Cam Spencer sur un “stepback” pour s’offrir un nouveau tir de loin. Avant d’entamer le dernier acte, les Suns possèdent une avance confortable de 23 points (91-68).

Sans surprise, Memphis ne réussit pas à remonter au score, finit par s’incliner 117-98 et enchaîne une cinquième défaite en six matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc de Memphis surclassé. Memphis possède un des meilleurs bancs de la Ligue et pourtant il a plié face à la “second unit” des Suns. Si Kentavious Caldwell-Pope et Javon Small ont tous les deux été au rendez-vous en inscrivant 14 points chacun, les autres remplaçants de Memphis n’ont pas résisté au coup de chaud de Grayson Allen, auteur de 19 points tandis que derrière lui Jordan Goodwin a apporté 11 unités.

– Grayson Allen a corrigé le tir. Lundi dernier, Grayson Allen avait effectué son retour au jeu après huit matchs d’absence. Un retour compliqué puisque face à Houston, il n’avait inscrit aucun point avec un 0/6 au tir. Contre Memphis, l’ailier avait réglé la mire. À la mi-temps, il comptait neuf points, mais c’est dans le troisième quart-temps que l’ancien des Bucks s’illustre. Alors que Memphis tentait de revenir au score, il inscrit deux tirs à 3-points importants pour offrir 24 points d’avance aux Suns. Un retard que les Grizzlies n’arriveront jamais à rattraper. En moins de 21 minutes, Grayson Allen finit avec 19 points à 7/13 au tir et 5/10 de loin.

– Les Suns retrouvent la victoire avec la manière. Après sa défaite à la dernière seconde face aux Rockets, Phoenix avait à cœur de vite retrouver la victoire. Contre les Grizzlies, ils ont rapidement pris les commandes du match sans que Devin Booker n’ait besoin de briller. La star des Suns a compilé seulement 13 points à 6/15 au tir. Autour de lui, Dillon Brooks a apporté 21 points et finit meilleur marqueur du match tandis que Collin Gillespie s’est démarqué avec sa belle activité au rebond. Le meneur a fini la soirée avec huit prises.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.