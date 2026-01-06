À la dernière seconde, Kevin Durant refroidit les Suns !

Les années passent, et Kevin Durant est toujours aussi clutch. Tout comme Devin Booker la veille face au Thunder… Grâce à sa recrue phare de la saison, les Rockets sont venus à bout des Suns dans un match accroché (100-97) au Toyota Center. Mais que ce fut difficile pour les Texans, dans un match où les défenses ont pris le pas.

C’était pourtant loin d’être évident après trois minutes de jeu et un 10-2 en faveur de Phoenix, avec deux paniers longue distance de Collin Gillespie. Houston est à réaction, revient à un point, encaisse un 6-0, puis signe à son tour un 9-0, quand les tirs extérieurs tombent enfin dedans. Mais cela manque de continuité chez les hommes d’Ime Udoka, et surtout de repli défensif. Les Rockets offrent sur un plateau plusieurs ballons aux Suns, qui accélèrent à la moindre occasion. Déjà très bon face à OKC, Jordan Goodwin joue les détonateurs en chef façon Klay Thompson : deux dribbles, mais trois tirs à 3-points réussis de suite, tous contestés !

Les Suns ont voulu faire courir Houston

Les visiteurs font la course en tête (25-29 à la fin du premier quart-temps), grâce à une adresse extérieure insolente et un 10/18 à 3-points après 16 minutes de jeu. Malgré cette réussite, les joueurs de Jordan Ott ne parviennent pas à creuser complètement l’écart. Une nouvelle contre-attaque – 23 points à 10/11 dans le secteur sur la seule première période ! – conclue par Ryan Dunn porte leur avantage à neuf points. Mais le cap du +10 n’est jamais atteint, la faute notamment à Kevin Durant. L’ailier est à la baguette, et entouré des remplaçants Aaron Holiday ou Dorian Finney-Smith, il maintient Houston dans le coup, 54-60 à la pause.

Ce retard ne semble pas pour autant mettre les Rockets dans l’urgence. Et les locaux prolongent l’esprit de Noël en distribuant les cadeaux : un rebond défensif transformé en passe à l’adversaire pour un shoot ouvert ou encore une violation des huit secondes pour remonter le ballon… en sortie de temps-mort. Et Phoenix passe enfin la barre des 10 points d’avance (56-69, 27′). Ces erreurs grossières sont paradoxalement ce qu’il fallait pour secouer les Texans. Ils retrouvent l’accès au cercle, avec un bon passage d’Amen Thompson. Son trio avec Kevin Durant et Jabari Smith Jr porte l’attaque des Rockets avec un 22-9 dans les six dernières minutes du troisième quart-temps pour recoller à 78 partout.

Le tir assassin de “KD”

Plus que l’attaque, c’est surtout de l’autre côté du terrain que Houston retrouve des couleurs. Les Suns ne rentrent plus rien, et chaque panier inscrit est au prix d’un exploit individuel, ou d’une exécution parfaite. L’adresse extérieure s’est, elle, tarie, et les locaux reprennent la main sur la partie. Reed Sheppard redonne l’avantage aux siens en début de quatrième quart pour la première fois depuis près d’une demi-heure de jeu. Smith Jr et Steven Adams enfoncent le clou au rebond offensif, les Rockets mènent de sept points et pensent peut-être voir fait le plus dur.

Mais Devin Booker ne lâche rien et porte les siens avec huit points dans un 10-0 qui relance tout : +3 Phoenix à deux minutes de la fin. Amen Thompson égalise d’un 2+1, et les deux équipes restent près de deux minutes sans marquer, la faute à de bonnes défenses. Il reste cinq secondes à l’horloge, juste assez pour Kevin Durant. “KD” trouve sa position de tir derrière l’arc et déclenche par-dessus Royce O’Neale. La salle explose, et les Suns ne parviennent pas à prendre un dernier tir pour un succès à l’arraché.

KEVIN DURANT HITS THE CLUTCH 3 TO WIN IT FOR HOUSTON pic.twitter.com/1lC1qjT0Ok — NBA (@NBA) January 6, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevin Durant, bourreau de son ancienne franchise. Le vétéran n’est pas du genre à faire de sentiment. Son tir pour la gagne est remarquable de maîtrise et de sang froid, surtout après avoir inscrit seulement une de ses onze tentatives à 3-points dans le match. Avec 26 points, 10 rebonds, et 4 passes, Durant a tout de même été le fer de lance de Houston, avant de conclure un succès important au classement pour repousser les Suns et la zone du play-in.

– Sans Sengun, les Rockets écrasent le rebond. On aurait pu craindre que l’absence d’Alperen Sengun, annoncée juste avant le match à environ deux semaines pour une entorse de la cheville, allait dérégler Houston. Ce fut en partie vrai, tout du moins dans l’animation offensive. Mais le retour de Steven Adams dans le cinq majeur a aussi offert un gros avantage au rebond 51-40 et un 21-5 pour les Rockets sur deuxième chance.

