Devin Booker achève le Thunder à la dernière seconde !

Le profil poil à gratter des Suns à l’Ouest se confirme soir après soir. Cette nuit, et pour la première fois de la saison, ils ont réussi à s’offrir le scalp du Thunder grâce à un tir de la gagne signé Devin Booker à la dernière seconde.

Un final inattendu au regard de la tournure des événements dans le second quart-temps. Shai Gilgeous-Alexander, qui allait finir avec une production inférieure à ses standards (25 points à 8/22 aux tirs), montrait ses facilités à la création et à la finition à mi-distance.

Avec lui, et des Jalen Williams et Chet Holmgren plus propres, OKC ont pu s’envoler au score (31-49). Mais la soirée tranquille des visiteurs n’aura pas lieu. Les locaux ont patiemment refait leur retard en s’appuyant sur les belles soirées de Dillon Brooks, et surtout Jordan Goodwin, meilleur marqueur de la soirée et auteur du meilleur match de sa vie (26 points avec 8/13 de loin).

« SGA » a du mal à trouver la mire

Résultat à la pause, l’écart restait acceptable (42-49). Puis, 12 minutes de basket sans artifice offensif plus tard, les Suns viraient en tête (74-73). Tout allait se jouer dans les derniers instants car ce diable de Goodwin ne cessait de sanctionner à 3-points dans le même corner, quand « SGA » avait du mal à trouver la cible, trop court. Globalement, le rythme était favorable aux locaux, qui empêchaient les visiteurs de s’exprimer en transition.

À 36 secondes de la fin, Dillon Brooks signait un gros tir primé, en « stepback » devant le leader d’en face, pour offrir deux possessions d’avance à sa formation (105-101). Après un rebond offensif et un tir ligne de fond d’Holmgren, le même Brooks s’est dribblé sur le pied. Puis Jalen Williams est parvenu à égaliser sur un shoot compliqué à huit secondes de la fin (105-105).

Devin Booker s’est ensuite chargé de la suite, tandis qu’Ajay Mitchell, dans sa tentative d’égalisation, enverra un « airball ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le tir de la gagne de Devin Booker. Pour apprécier le degré de difficulté de ce tir, il faut tout de même noter que le leader des Suns avait Alex Caruso sur le dos. Booker avait sans doute envie de se rapprocher un peu du cercle en partant sur sa main gauche. Le souci est que Lu Dort traînait en aide, ce qui l’a poussé à envoyer un tir à un bon mètre derrière la ligne, malgré les bras levés de deux des meilleurs spécialistes défensifs de la ligue. Un tir primé – son unique 3-points du match ! – avec beaucoup de sang-froid qui a fait mouche.

Le Thunder dominé comme rarement au rebond. Encore privé d’Isaiah Hartenstein, le champion en titre a eu beaucoup de mal à sécuriser les rebonds. Résultat, les Suns ont capté 10 rebonds offensifs de plus qu’eux et, dans l’ensemble, 20 de plus : 49 à 29. En sortie de banc, Ryan Dunn a par exemple récupéré autant de ballons (8) que… quatre de ses cinq titulaires d’en face réunis.

L’équipe la plus en forme de l’Ouest. En remportant leur 6e match en 7 rencontres, les Suns poursuivent leur étonnant parcours à l’Ouest avec une belle 7e place (21v-14d). À titre de comparaison, l’an dernier à la même date, les joueurs de l’Arizona occupaient la 12e place avec un bilan négatif. Très à l’aise à domicile, Phoenix va devoir se faire violence avec une majorité de matchs à venir disputés à l’extérieur, dont un « road trip » à l’Est de six rencontres qui démarre bientôt.

