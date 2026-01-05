Encore une bonne victoire pour Jordan Goodwin

« Après le deuxième (tir), je me sentais vraiment bien. Vu la manière dont ils défendaient sur Book (Devin Booker), je savais que j’allais avoir d’autres occasions. Je suis donc resté confiant. » Et cette confiance a largement payé pour Jordan Goodwin et les Suns.

Face au Thunder, le meneur/arrière a parfaitement profité du pouvoir d’attraction de son leader pour sanctionner à foison. Le joueur de 27 ans a passé sa soirée à patienter dans les corners, à être servi en « catch-and-shoot ».

Et il a sanctionné comme jamais, sans avoir besoin de poser le moindre dribble. À l’arrivée, sa meilleure performance en carrière, avec 26 points à 8 tirs primés (8/13, 9/16 aux tirs en tout) – deux records personnels – et même un tir « clutch » à mi-distance à deux minutes, sur un énième service de Devin Booker en toute fin de possession.

« J’ai eu des tirs ouverts, vraiment ouverts. Et le fait que Book soit aussi altruiste et me fasse assez confiance pour me donner ce ballon, ça compte énormément pour moi. C’étaient vraiment des tirs ouverts, comme à l’entraînement. C’est concrètement ce qu’il s’est passé aujourd’hui », résume l’ancien joueur des Lakers, qui dit avoir un gros niveau de confiance en ce moment.

Précédemment, il avait compensé une soirée noire de maladresse la semaine dernière face aux Cavs (4 points à 1/11 aux tirs) par 15 rebonds captés. Avant cela, il avait signé deux matchs à 15 points de moyenne. Face au champion en titre, il a montré son meilleur visage.

Un joueur d’abord concentré sur la défense

« C’était incroyable. Et il était en confiance, aussi. Aucune hésitation. Je crois que ses tirs ont à peine touché l’arceau, c’était ‘ficelle’ à chaque fois. Il leur a fait payer le fait de faire des prises à deux sur le porteur de balle. Vous savez, on a beaucoup salué ses capacités défensives et sa manière d’assumer ses duels de ce côté-là, mais il a aussi mis des tirs cruciaux pour nous », félicite Devin Booker, auteur de 9 passes décisives.

Leur coach Jordan Ott, qui salue cet altruisme et pense aussi à toutes les « hockey assists » (la passe avant la passe décisive) de sa vedette, pense que les Suns n’auraient sans doute pas pu s’en sortir sans ce match de leur remplaçant : « Goody a su se placer aux bons endroits et il travaille incroyablement dur. C’est plaisant de le voir réussir une soirée comme celle-là. »

Le genre de soirée rare pour ce joueur non-drafté, passé par les Wizards, les Grizzlies et même les Suns plus tôt dans sa carrière, qui n’a jamais shooté autant à 3-points que cette saison. L’intéressé se souvient d’ailleurs qu’au moment de son arrivée dans la ligue, en 2021, il n’essayait même pas de shooter de loin.

« Je me contentais de défendre et d’essayer d’organiser l’attaque. Je savais que c’était ce que je devais faire pour gagner du temps de jeu. Mais ces trois derniers étés, avec mon frère et mon entraîneur, chez moi, on a vraiment bossé dur, surtout l’année dernière. […] On voulait juste voir le ballon rentrer et s’assurer que ma gestuelle soit identique à chaque tir », rapporte Jordan Goodwin dont le travail estival a payé sur ce match.

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 2 3:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 WAS 62 17:50 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 2023-24 PHO 40 13:57 38.9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 2.0 1.1 0.6 0.7 0.2 5.0 2023-24 MEM 17 29:14 34.9 31.1 63.3 2.8 5.2 8.0 4.5 1.9 1.5 1.6 0.5 10.0 2024-25 LAL 29 18:43 43.8 38.2 81.8 1.3 2.6 3.9 1.4 1.5 1.0 0.9 0.4 5.6 2025-26 PHO 32 21:38 40.7 36.0 77.8 1.9 2.6 4.6 2.2 1.7 1.4 1.2 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.