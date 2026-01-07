Cam Spencer gâche le bon retour de Victor Wembanyama

Décidément, les leaders de la conférence Ouest traversent des sorties de route inattendues en ce début janvier 2026. Après OKC, c’est San Antonio qui vient de concéder une deuxième défaite de suite en s’inclinant 106-105 sur le parquet de Memphis malgré le retour de Victor Wembanyama et des absents de marque dans le camp d’en face (Ja Morant, Scotty Pippen Jr, Ty Jerome, Cedric Coward, Brandon Clarke et Zach Edey).

Avec un Wemby en sortie de banc et un duo Keldon Johnson – Julian Champagnie encore chaud à 3-points, San Antonio avait fait le nécessaire pour se mettre en position favorable à l’issue du premier quart-temps (21-31). Il a alors fallu un 3/3 de loin de Vince Williams Jr pour voir Memphis égaliser à 37-37 et se remettre à y croire, ce malgré le 9-0 en guise de réponse des Texans dans la foulée (37-46), conservant un écart convenable jusqu’à la pause (46-54).

Santi Aldama aussi décisif

La suite a en revanche été moins glorieuse pour les troupes de Mitch Johnson, qui ont subi de plein fouet le moment d’euphorie des locaux sur le tir extérieur dans le troisième quart-temps. Tour à tour, Cam Spencer, Jaren Jackson Jr (par deux fois) et Jaylen Wells ont contribué à inverser le rapport de force en plaçant Memphis devant au score (64-61). Malgré les exploits répétés de Victor Wembanyama, ce sont bien les Grizzlies qui viraient en tête à 12 minutes du terme, après un nouveau panier derrière l’arc de JJJ (82-81).

Et ce qui devait arriver, arriva. Les Spurs ont dû batailler par deux fois pour ne pas se faire distancer et ont fini par se retrouver piégés dans une fin de match serrée. Et cette fois, les exploits de Wemby ni ceux de De’Aaron Fox n’ont suffi. Le meneur texan avait pourtant réussi à replacer les siens à +4 après avoir enchaîné deux paniers dont un 3-points et un magnifique “chasedown block” sur Jaylen Wells (101-105). Mais l’ancien King a trouvé sur sa route un Cam Spencer époustouflant ! Ce dernier a planté un 3-points puis le panier de la gagne sous pression pour finalement arracher le rebond défensif décisif après le contre de Santi Aldama sur Fox dans les ultimes secondes du match pour assurer un succès sur le fil 106-105 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cam Spencer, le héros du quatrième quart-temps. L’arrière des Grizzlies a été le parfait “facteur X” de cette fin de match, scorant 13 de ses 21 points dans le dernier acte pour aller avec ses 8 rebonds et 8 passes décisives. Il a fait preuve d’un grand sang-froid sur son 3-points à 101-105 qui a maintenu son équipe en vie, et a récidivé dans la foulée. Son panier aurait pu ne pas suffire suite au 0/2 de Jock Landale au lancer-franc au pire moment, mais Memphis a tenu bon…

De’Aaron Fox, l’arroseur arrosé. Memphis aurait pu nourrir bien des regrets sur cette fin de match victorieuse mais mal maîtrisée. On retiendra notamment les deux contre-attaques gâchées par Jaylen Wells, la première pour ce qui ressemble à une faute non sifflée, la deuxième après avoir subi un “chasedown block” du plus bel effet de la part de De’Aaron Fox. Ce dernier aurait pu être le héros du match côté texan puisqu’il a inscrit les deux derniers paniers de son équipe, et a eu le ballon du match à 106-105 à 11 secondes de la fin. Sauf qu’il s’est retrouvé pris au piège et s’est fait contrer à son tour, par Santi Aldama qui a verrouillé la victoire.

Retour réussi pour Victor Wembanyama. San Antonio a pris son temps pour le remettre sur le terrain après son hyper extension du genou gauche contractée la semaine dernière. A nouveau placé en sortie de banc, “Wemby” a retrouvé du rythme et de l’efficacité à chacun de ses passages, terminant à 30 points en 21 minutes, mais aussi 5 rebonds et 3 passes décisives. Plutôt rassurant, il n’aura manqué que la victoire !

Vince Williams Jr savoure aussi son retour. Huit matchs qu’il était absent à cause d’une tendinite au genou, au sein d’une infirmerie qui ne désemplit pas depuis le début de la saison… Autant dire que son retour flamboyant face aux Spurs a été l’une des bonnes nouvelles de la soirée côté Grizzlies. Son match à 15 points (à 4/6 de loin), 6 rebonds, 5 passes décisives aura été plus précieux, tout comme ses trois paniers à 3-points dans le deuxième quart-temps, à un moment où San Antonio commençait dangereusement à prendre le large.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.