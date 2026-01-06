Le Thunder est devenu une équipe moyenne

Six victoires pour six défaites. C’est le bilan du Thunder depuis cette demi-finale perdue face aux Spurs en NBA Cup, et cette nuit, le champion NBA a touché le fond avec une défaite de 27 points à domicile face aux Hornets. Cette défaite, la première face à une formation de l’Est, ne ressemble pas à un simple faux pas.

Perdre à la dernière seconde à Phoenix contre un prétendant aux playoffs peut s’expliquer. Se faire humilier à domicile par une équipe largement sous la barre des 50 % de victoires, beaucoup moins. Les dernières semaines laissaient déjà entrevoir des failles, mais rien d’aussi brutal.

“Ce soir, on a clairement fait plus de choses mal que bien, donc la liste des points négatifs sera plus longue que d’habitude” reconnaît Shai Gilgeous-Alexander. “Je ne pense pas qu’on ait mis l’énergie nécessaire, ni fait les efforts multiples, toutes ces choses liées à l’intensité, des deux côtés du terrain. Dès le début, on avait l’impression qu’ils étaient un cran au-dessus de nous, offensivement et défensivement. Et en général, ce n’est pas une bonne recette.”

Un “chantier en cours”

Alex Caruso n’était pas là, et Isaiah Hartenstein est toujours à l’infirmerie, mais OKC a toujours su compenser ce type d’absence. On l’a vu en début de saison lorsque l’équipe survolait la NBA sans Jalen Williams. Mais au moment même où tout le monde les voyait s’approcher du record de victoires en saison régulière, le Thunder donne des signes de faiblesse.

“On traverse juste une mauvaise série de matchs en ce moment” poursuit SGA. “Tout est un chantier en cours. On n’est pas encore l’équipe qu’on veut être à la fin de la saison, on en est loin. Et on devra être bien meilleurs si on veut atteindre nos objectifs, exactement comme à la même période l’an dernier. La ligue progresse constamment, tout comme nous en tant que groupe. Il faut évoluer avec ça, sinon on se fait distancer.”

Depuis le banc, Mark Daigneault tient d’abord à féliciter l’adversaire, Charlotte. “Je donne toujours du crédit à l’adversaire. Je ne veux jamais réduire ça uniquement à nous. Ils sont arrivés avec un véritable objectif, ils ont porté le premier coup et ont gardé le pied sur l’accélérateur pendant la majorité des 48 minutes. Ils étaient clairement l’équipe la plus prête dès le départ. On a fait un petit retour à la fin du premier quart-temps, mais globalement, ces 48 minutes leur appartiennent. Ils méritent totalement cette victoire.”

Ensuite, à propos de la mauvaise passe de son équipe, il prend ça comme un test, une épreuve. Toutes les équipes passent par ça, et c’est la manière d’y répondre qui permet de mieux connaître son groupe. “Il y a toujours des moments dans une saison NBA où le vent est dans votre dos, et d’autres où il est de face. Quand le vent est dans votre dos, il faut rester humble et continuer à progresser. Quand il est de face, il faut endurer, faire preuve de résilience et de dureté mentale, rester soudés et se concentrer sur les éléments contrôlables de l’exécution pour changer la trajectoire. C’est ce qu’on va faire, comme on l’a toujours fait.”