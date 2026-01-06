Les Hornets viennent gifler le Thunder à Oklahoma City !

Certes, le Thunder était en back-to-back après son revers de la veille, à la dernière seconde à Phoenix, mais personne n’imaginait les champions NBA prendre une telle fessée à domicile. De surcroît face aux Hornets. Pourtant, c’est bien réel, et sous l’impulsion de Brandon Miller (28 points) et de Kon Knueppel (23 points), Charlotte s’est imposé 124-97 à Oklahoma City !

Grâce à un 12-0 du duo Miller-Knueppel, Charlotte avait pris un départ canon pour mener 21-9. Il faut attendre l’entrée en jeu d’Ajay Mitchell pour que OKC retrouve ses esprits. Le Belge inscrit 10 points en premier quart-temps et c’est lui qui égalise à 33-33 à la dernière seconde du premier quart-temps. Clairement, la défense du Thunder n’y est pas, et elle laisse beaucoup trop de liberté à Kon Knueppel.

Preuve que le Thunder n’est pas dans son assiette, ces lancers-francs laissés en route, mais aussi ce 3 sur 12 à la mi-temps de Shai Gilgeous-Alexander, déjà très maladroit la veille. Résultat : Charlotte signe un nouveau gros ‘run’ : 21-5. Miller inscrit 9 points de suite, et Moussa Diabate domine sous les panneaux. Le Thunder n’est que l’ombre du champion NBA, et à la pause, les Hornets mènent 67-50 !

Le panier fou de LaMelo Ball !

Le coup de grâce intervient au début du 3e quart-temps lorsque LaMelo Ball marque à 3-points, en voulant empêcher un ballon de sortir en touche. C’est sur une jambe, à la limite des 24 secondes, et ça donne 19 points d’avance aux Hornets (74-55).

Sous l’impulsion de son meneur All-Star, Charlotte signe un 11-3 pour prendre le large. Miller continue son festival, et il assomme le Thunder d’un 3-points au buzzer. Au tableau d’affichage, il y a 28 points d’écart (99-71) !!!

Mark Daigneault a compris que son équipe était dans un jour sans, et il n’a pas cherché à en demander plus à ses superstars. Les Hornets ont donc ensuite géré tranquillement leur avance jusqu’à la fin du match pour finalement l’emporter 124-97. C’est la plus lourde défaite du Thunder cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un MVP dans le dur. Shai Gilgeous-Alexander a marqué 21 points, signant ainsi son 108e match consécutif à au moins 20 points, la deuxième plus longue série de l’histoire de la NBA. Mais il n’a réussi que 7 tirs sur 21, et son coach l’a laissé sur le banc dans le 4e quart-temps.

– OKC stagne. Les champions NBA en titre avaient commencé la saison sur un bilan de 24 victoires pour une défaite, mais ils affichent désormais un bilan de 30-7. Ce qui signifie qu’ils ont un bilan tout juste équilibré depuis la NBA Cup avec six victoires pour six défaites. C’est la première fois qu’ils perdent deux matches de suite, et c’est leur premier revers face à une équipe de l’Est.

– Miller au top. Dauphin de Victor Wembanyama dans la Draft 2023, Brandon Miller a été éblouissant en première mi-temps. C’est un extérieur élégant, capable de gros coups de chaud, et avec Kon Knueppel à ses côtés, il a davantage de liberté en attaque. Et lorsque LaMelo Ball est bien luné, c’est plutôt agréable à regarder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.