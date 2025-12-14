Victor Wembanyama et les Spurs s’offrent le Thunder pour jouer la finale de la NBA Cup !

La deuxième demi-finale tant attendue démarre avec Victor Wembanyama sur le banc, et une équipe d’Oklahoma City dominatrice des deux côtés du terrain (14-4). La machine du Thunder tourne à plein régime. Jalen Williams (17 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions) envoie deux fois Isaiah Hartenstein au alley-oop, Lu Dort et Chet Holmgren (17 points) font mouche de loin, et Shai Gilgeous-Alexander (29 points, 5 passes, 5 ballons perdus) est toujours aussi facile. OKC limite les Spurs à 9/26 aux tirs et malgré le réveil acrobatique de Stephon Castle (22 points), le Thunder maîtrise son sujet (31-20).

La T-Mobile Arena exulte quand elle voit Wemby entrer sur le terrain pour débuter le deuxième quart-temps. Le Français ne perd pas de temps pour entrer dans son match. Il marque sur une claquette lors de la première possession de la période, et enchaine avec un autre rebond offensif et une passe décisive pour un 3-points de Dylan Harper. S’il fait preuve de déchets, son impact est indéniable et les Spurs réduisent leur retard (33-29).

L’effet Wemby

Le Thunder profite toutefois de la sortie du Français pour en rajouter une couche. Il contrôle de nouveau le rebond, provoque des ballons perdus, et punit systématiquement les Spurs pour prendre seize longueurs d’avance (47-31).

Mitch Johnson relance alors Wemby pour les quatre dernières minutes de la mi-temps et bis repetita ! Son énergie transcende ses coéquipiers, l’attaque du Thunder cale, et San Antonio revient dans le match. Un 3-points de De’Aaron Fox (22 points) et un autre de Wembanyama terminent un 15-2 qui ramène les Spurs à -3 à la mi-temps (49-46).

Les Spurs continuent sur leur lancée au retour des vestiaires pour prendre l’avantage. Devin Vassell (23 points) frustre Shai Gilgeous-Alexander, marque à 3-points de l’autre côté, alors que De’Aaron Fox continue d’attaquer le cercle avec réussite (62-56). C’est SGA qui relance le Thunder d’un tir primé, bientôt imité par Ajay Mitchell. Le MVP met alors la pression sur la défense de San Antonio, ramène son équipe puis lui donne même l’avantage. Sentant le danger, De’Aaron Fox prend ses responsabilités et marque cinq points de suite pour mettre les Spurs à +1 avant le dernier quart-temps (78-77).

Une fin de match à couper le souffle

Le duo Fox – Wemby donne le ton dans cette dernière ligne droite. Ils marquent les neuf premiers points de San Antonio et les Texans continuent de faire la course en tête (87-82). Les champions en titre ne flanchent toutefois pas. Un lay-up difficile de Jalen Williams, puis un 3-points d’Alex Caruso remettent immédiatement les deux équipes dos à dos. Alex Caruso enchaine alors deux interceptions, un dunk tonitruant et un lay-up pour taper du poing sur la table (93-90).

Alors que l’intensité est montée en flèche, Victor Wembanyama fait son retour pour les cinq dernières minutes. Son alley-oop main gauche met les deux équipes à égalité. Shai Gilgeous-Alexander répond d’un fadeaway ligne de fond, et Devin Vassell surenchérit d’un 3-point (99-98). Jalen Williams, Wemby, Alex Caruso et Lu Dort enchainent les actions d’éclat des deux côtés du terrain, et après un rebond offensif et deux lancers francs du Français, les Spurs comptent quatre points d’avance avec 80 secondes à jouer (105-101).

Le Thunder tente alors tout pour revenir mais Victor Wembanyama et les Spurs ne flanchent pas aux lancers-francs pour créer la surprise et filer en finale de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de playoffs en décembre. 41% de réussite aux tirs pour les deux équipes, moins de 30% à 3-points, 35 ballons perdus ! Nous avons eu droit à une vraie guerre de tranchées entre le Thunder et les Spurs, un match avec une intensité de playoffs ! Les jeunes Spurs sont en train de grandir à vitesse grand V, menés par un Victor Wembanyama dominateur mais les apports de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper ont été immenses. En face, SGA et les champions en titre ont démontré qu’il faut un effort de tous les instants pour espérer les battre. Les deux équipes se retrouveront deux fois lors des huit prochains jours. Sortez le popcorn, en attendant une possible série de playoffs au printemps !

– L’incroyable impact de Wemby en deuxième quart-temps. Pour son retour de blessure, Victor Wembanyama était limité en termes de minutes par le staff médical des Spurs. Le Français n’a pas joué le premier quart-temps et a joué sept minutes en deuxième quart-temps. San Antonio a perdu les 17 minutes sans lui sur le terrain de 23 points en première mi-temps. Ils ont gagné ses sept minutes… de 20 points ! Wemby s’est démené de deux côtés du terrain, et même si il a perdu trois ballons, son énergie, son intensité et sa présence ont complètement changé la physionomie du match. Il a continué sur sa lancée après la pause. Le Thunder a été incapable de finir dans la raquette lorsqu’il était sur le terrain.

– Le Thunder mal à l’aise pour la première fois de la saison. La marque de fabrique du Thunder est leur capacité à provoquer des pertes de balles adverses et à les faire payer cash de l’autre côté. Cette nuit, les Spurs ont fait jeu égal dans ce domaine. Ils ont perdu quatre ballons de plus qu’OKC mais ont marqué un point de plus sur ces balles perdues (26-25). L’activité des Spurs a gêné le Thunder et l’épouvantail Wemby a forcé Shai Gilgeous-Alexander à perdre cinq ballons sur des erreurs qu’il ne commet quasiment jamais.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.