Avec ses contres, Alex Sarr écoeure le Magic !

Cinquième victoire en sept matches pour les Wizards, et c’est encore CJ McCollum (27 points) et Alex Sarr (23 points, 8 rebonds, 4 contres) qui sont les plus en vue dans ce beau succès face à Orlando.

Washington démarre fort grâce à Bilal Coulibaly, qui ouvre le match par une interception suivie d’un dunk. Le jeune Français inscrit 7 points dans le quart-temps et se voit confier la mission défensive sur Paolo Banchero, qu’il gêne efficacement.

De son côté, Tre Johnson se distingue davantage par sa création que par son tir : il sert Alex Sarr pour un dunk puis un tir à 3-points, pour lancer un 7-0. Avec déjà neuf points de Sarr, les Wizards virent légèrement en tête, 30-29.

Washington accélère grâce à l’énergie de Justin Champagnie, auteur de deux tirs primés, d’un rebond offensif converti, puis d’une interception conclue par une passe décisive pour Marvin Bagley III. Alex Sarr revient sur le parquet et continue son récital : un nouveau panier primé, puis plusieurs paniers près du cercle. Il atteint déjà 16 points et 6 rebonds à la pause.

Les nombreuses pertes de balle d’Orlando (11 à la mi-temps) permettent aux Wizards de creuser l’écart et de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (62-50).

Une avance de 26 points gâchée !

Au retour des vestiaires, Washington livre un véritable chantier défensif, symbolisé par Bilal Coulibaly, qui cumule déjà quatre interceptions. Les Wizards marquent 14 points sur balles perdues et prennent jusqu’à 26 points d’avance, notamment après un tir à 3-points de Champagnie (89-63).

Mais le Magic ne lâche rien et entame sa remontée. Les rookies Noah Penda et Jase Richardson jouent sans complexe, et ils réduisent l’écart à 14 points (101-87) avant l’entame du dernier quart-temps.

L’inexpérience de Washington refait surface : l’attaque se grippe (2 paniers sur 10 tentatives pour commencer le quart-temps) et Orlando en profite pour revenir progressivement. À cinq minutes du terme, un lay-up de Goga Bitadze ramène le Magic à 107-105, faisant planer la menace d’un comeback historique.

C’est alors que CJ McCollum prend les choses en main : alley-oop pour Alex Sarr, tir à mi-distance, puis un tir à 3-points décisif. Un nouveau panier longue distance porte l’avance à 117-107 à moins de deux minutes de la fin. Dans le même temps, Alex Sarr verrouille la raquette avec trois contres en trois possessions, tandis que Bilal Coulibaly capte deux rebonds cruciaux pour sécuriser la victoire. La 10e de la saison pour les Wizards.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Magic fait du surplace. Certes, Orlando est numéro 1 de sa division, et 6e à l’Est, mais depuis la blessure de Franz Wagner, l’équipe n’avance plus. Pour preuve, le Magic n’a plus gagné deux matches de suite depuis le 1er décembre !

– Le tandem Sarr-Coulibaly décisif en défense. Avec quatre contres pour Alex Sarr et cinq interceptions pour Bilal Coulibaly, le duo français a pesé en défense. Le premier, très bon en attaque en 1ère mi-temps, a verrouillé l’accès au cercle dans le “money time”, tandis que le second gagne son duel avec Paolo Banchero.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.