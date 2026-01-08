Le collectif des Warriors trop fort pour les Bucks

Si les Warriors débutent la rencontre par deux tirs primés, leur adresse les fuit rapidement et Giannis Antetokounmpo mène un 9-0 qui donne les commandes du match aux Bucks (19-12). Milwaukee enchaîne alors les pertes de balles et Stephen Curry (31 points, 7 passes, 6 rebonds) en profite pour lancer un 10-0 de Golden State. Il faut un coup de chaud de Kevin Porter Jr. (15 points, 9 passes) pour mettre les deux équipes dos à dos après un quart-temps (31-31).

Les Warriors repartent cependant de l’avant. Ils utilisent la menace que représente Stephen Curry pour offrir des paniers à 3-points dans un fauteuil à Moses Moody, Al Horford et De’Anthony Melton (22 points). Un 12-2 leur donne dix points d’avance (43-33). Malgré tous les efforts de Giannis Antetokounmpo, Golden State garde le cap.

Quinten Post au cercle, Draymond Green (14 points, 7 passes) de loin et Jimmy Butler (21 points) aux lancers francs leur permettent de rentrer aux vestiaires avec +11 (64-53).

Stephen Curry fait le trou

Dans le sillage de Myles Turner (13 points) et de l’indispensable Antetokounmpo, les hommes de Doc Rivers débutent la deuxième mi-temps sur un 10-2 (66-63). Stephen Curry prend alors les choses en main. Il marque 13 points qui lancent un 19-6 cinglant, donnant 16 points d’avance à son équipe (85-69). Un bon passage de Ryan Rollins (16 points) et de Kyle Kuzma (13 points) stoppe l’hémorragie, mais la défense des Bucks n’a aucune solution face à l’altruisme et à l’adresse des Warriors. Deux nouveaux 3-points de Melton maintiennent l’écart (98-82).

Les Bucks profitent d’un regain d’adresse extérieure (8/23 après trois quart-temps, 5/7 lors des huit premières minutes du quatrième quart-temps) et de la domination de Giannis Antetokounmpo à l’intérieur pour revenir à -9 avec moins de quatre minutes à jouer (115-106). Alors que Jimmy Butler rate un lay-up et que Melton manque un lancer franc, Myles Turner et A.J. Green ajoutent deux tirs primés qui plongent le Chase Center dans un brouillard de doute. Malgré cette petite frayeur, les Warriors tiennent le coup et un dernier panier de Stephen Curry tue le match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry donne encore une fois le ton. En étant adroit, avec 31 points à 12/21 aux tirs, et rigoureux, avec 7 passes décisives et aucun ballon perdu, Stephen Curry a donné le ton dès le début du match. Il a terminé le premier quart-temps avec 10 points et 4 passes, et a surenchéri après la pause alors que les Bucks revenaient dans le match pour mettre les Warriors hors de portée de leur adversaire. Derrière lui, c’est tout le collectif de Golden State qui a brillé. Dans une démonstration d’altruisme et d’adresse, ils ont terminé le match avec 31 passes décisives sur 44 paniers marqués, et seulement 7 ballons perdus !

– Les Bucks perdent la bataille du 3-points. Les Warriors et les Bucks sont deux des équipes les plus prolifiques à 3-points de la ligue. Les Warriors en marquent 15,8 par match (2e en NBA) alors que les Bucks inscrivent 39,5% de leur tentatives de loin (2e également). Or cette nuit, Golden State a dominé dans ce domaine, du moins pendant les trois premiers quart-temps. Les Bucks ne comptaient que 8 tirs à 3-points marqués avant le dernier quart-temps, contre 16 aux Warriors. Ils se sont rattrapés avec un 6/9 en dernier quart mais Milwaukee n’a pris que 32 tirs à 3-points cette nuit, cinq de moins que leur moyenne et quinze de moins que les Warriors.

– De’Anthony Melton fait son meilleur match de la saison. Avec 21 points à son compteur, à 5/8 à 3-points, De’Anthony Melton a établi son record de points sur un match cette saison. Très apprécié par Steve Kerr et son staff, il donne aux Warriors un joueur qui peut tenir le coup en défense mais aussi attaquer balle en main pour seconder Stephen Curry et Jimmy Butler, et faire payer la défense par son tir de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.