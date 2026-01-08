Matchs
Les Knicks sortent la tête de l’eau face aux Clippers

NBA – New York a longuement bataillé face à Los Angeles mais a su trouver les ressources pour s’imposer (123-111) et briser ainsi sa série noire.

Le début de rencontre n’était guère encourageant pour les Knicks, avec un 7-0 pour les Clippers et presque trois minutes sans panier. Le temps de chauffer la machine, qui répondra ensuite, même si, avec neuf points de suite, c’est James Harden qui termine fort le premier quart-temps et met Los Angeles aux commandes (27-31).

Miles McBride est le joueur de New York le plus efficace tandis que Karl-Anthony Towns force et passe plus de temps à se plaindre qu’à mettre des points. Kawhi Leonard, lui, prend confiance et enchaîne les paniers. Au moment de rejoindre les vestiaires, les Clippers ont toujours le contrôle (51-56).

Un pouvoir contesté en seconde période car si Ivica Zubac brille autant, c’est parce qu’il prend beaucoup de rebonds offensifs. Les Californiens manquent beaucoup de tirs et ça commence à se payer, avec des Knicks qui reviennent et passent finalement devant (90-87). « KAT » est enfin rentré dans son match et fait mal, alors que les troupes de Tyronn Lue ne mettent plus un shoot, ou presque. Guerschon Yabusele se montre alors, avec son intensité, et les Knicks filent vers la victoire (123-111), mettant ainsi fin à une série de quatre défaites de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Karl-Anthony Towns est monté en puissance. En première période, c’était le KAT des mauvais jours : trop râleur avec les arbitres, qui force ses shoots et demeure inefficace. Sa frustration se lisait sur son visage et dans son comportement. Ce sera encore un peu le cas en deuxième mi-temps, mais l’intérieur des Knicks va davantage se concentrer sur le jeu et moins sur les coups de sifflet qu’il espère. Il va enfin marquer des points et apporter quelque chose à son équipe. Il termine avec 20 points (6/18 au shoot), 11 rebonds et 7 passes.

– Les bonnes intentions de Guerschon Yabusele. Le Français a eu le droit à 13 minutes, il en a pleinement profité. Pour symbole : sa tentative de poster sur Ivica Zubac. Agressif, il a marqué 8 points, tous en deuxième mi-temps et qui ont fait du bien à New York, en validant la victoire en dernier acte.

– La maladresse des Clippers. Il n’a pas manqué grand-chose à Los Angeles pour l’emporter. Juste un peu d’adresse, car Kawhi Leonard et sa bande ont eu les tirs ouverts. Kris Dunn, Nicolas Batum et Brook Lopez ont eu des bonnes positions, mais il y a eu trop de ratés et les rebonds offensifs de Zubac ne pouvaient pas tout sauver.

New York Knicks / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 33 9/12 4/5 4/4 0 3 3 7 2 0 2 1 -6 26 32
OG Anunoby 32 8/10 2/3 2/2 0 3 3 0 3 1 2 0 7 20 20
Karl-Anthony Towns 31 6/18 0/4 8/10 4 7 11 7 1 1 2 1 16 20 24
Miles McBride 34 6/15 4/11 0/0 1 0 1 4 3 1 0 1 -1 16 14
Mikal Bridges 33 7/14 1/3 0/0 3 6 9 5 0 1 1 1 10 15 23
Jordan Clarkson 21 5/9 1/3 1/1 1 2 3 2 3 1 1 0 2 12 13
Guerschon Yabusele 13 3/6 2/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 8 7
Mitchell Robinson 25 2/5 0/0 0/0 5 4 9 1 1 0 0 2 14 4 13
Tyler Kolek 14 1/4 0/1 0/0 0 4 4 5 3 0 2 0 18 2 6
Pacome Dadiet 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mohamed Diawara 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1
Ariel Hukporti 1 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 47/94 14/33 15/17 16 32 48 31 17 5 10 6 123
LA Clippers / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 36 10/20 3/7 2/3 0 3 3 4 1 3 3 0 -14 25 21
James Harden 38 6/17 4/7 7/7 2 1 3 9 1 1 3 0 -5 23 22
Ivica Zubac 30 11/14 0/0 0/0 8 3 11 2 5 0 1 2 -10 22 33
John Collins 33 7/9 3/5 1/1 4 6 10 0 4 1 1 0 -7 18 26
Kris Dunn 32 2/9 1/6 2/2 0 4 4 1 2 0 1 0 -4 7 4
Brook Lopez 16 2/8 2/8 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 6 1
Jordan Miller 15 1/4 1/3 3/4 0 5 5 1 0 0 0 0 -7 6 8
Nicolas Batum 18 1/5 1/5 0/0 0 1 1 1 1 1 1 1 -5 3 2
Yanic Konan Niederhauser 2 0/2 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Kobe Brown 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cam Christie 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Kobe Sanders 17 0/3 0/1 0/0 0 1 1 3 2 1 0 1 -8 0 3
Total 40/92 15/42 16/19 15 25 40 21 16 7 10 5 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA96
TOR97
DET108
CHI93
PHI131
WAS110
ATL117
NOR100
BOS110
DEN114
BRO103
ORL104
NYK123
LAC111
SAS107
LAL91
MEM98
PHO117
OKC129
UTH125
GSW120
MIL113
POR103
HOU102

Par Jonathan Demay
