Le Thunder miraculé face au Jazz

Voilà ce qui s’appelle faire tout sauf se rassurer. Au cœur d’une première séquence très délicate pour lui cette saison, le Thunder a certes retrouvé le chemin de la gagne (129-125). Mais que ce fut laborieux face à une modeste équipe du Jazz, qu’OKC avait écrasée d’au moins 30 points lors des deux premiers affrontements.

Dans cette partie, Shai Gilgeous-Alexander a dû pousser son effort pour aller jusqu’à signer sa deuxième plus grosse performance de la saison (46 points). Et il a fallu une période supplémentaire de cinq minutes pour enterrer, enfin, les espoirs d’une formation de l’Utah emmenée par son tandem d’hommes forts, Lauri Markkanen (29 points et 13 rebonds) et Keyonte George (25 points et 11 passes), bien soutenus par un Jusuf Nurkic également en double-double (15 points et 15 rebonds).

Ne serait-ce qu’arracher cette prolongation n’avait rien de gagné pour les locaux, qui cherchaient à effacer un revers embarrassant de 27 points, subi deux jours plus tôt sur le même parquet face aux Hornets. Auteur d’un départ canon, le champion en titre avait mis un maximum de chances de son côté pour y parvenir sans accroc.

Après 15 minutes de jeu, l’écart était déjà fait : 47-27. Mais le Jazz ne s’est pas démonté, et est parvenu à limiter OKC offensivement pendant plusieurs minutes, notamment les trois dernières avant la pause. George et Markkanen terminaient mieux, résultat, tout était quasiment à refaire à la pause (58-53).

Le Thunder a beaucoup de mal à arracher la prolongation

Parfaitement équilibré, le troisième quart-temps n’allait offrir aucune garantie à l’une ou l’autre équipe. En revanche dans le quatrième, le vent a clairement semblé tourner en faveur du Jazz. À cinq minutes du terme, Keyonte George scorait encore pour offrir 8 points d’avance à sa formation (99-107). Le Thunder a alors dû insister à l’intérieur avec Holmgren pour recoller.

Le rookie et surprise de la soirée Walter Clayton Jr. montrait qu’il n’avait pas froid aux yeux avec un gros tir primé à une minute de la fin (108-112). « SGA » a filé au cercle en réponse, puis Jalen Williams, auteur d’un vilain airball quelques secondes plus tôt, a signé une première égalisation à 27 secondes (112-112). Le souci est que le même Williams n’a pas suffisamment bien bloqué au rebond Markkanen qui a signé un « tip shoot » clé sur le tir manqué par Walter Clayton Jr..

Trois secondes, c’est le temps qu’il suffira à « SGA » pour convertir un tir compliqué depuis la ligne des lancers-francs. Prolongation (114-114). Là-dessus, le patron canadien allait poursuivre son chantier, provoquant notamment la 6e faute de Jusuf Nurkic. Et pourtant, le Jazz n’a rien lâché. Brice Sensabaugh signait un gros dunk avec la faute pour égaliser encore (122-122) avec 40 secondes à jouer. Il faudra une claquette d’Holmgren et quelques lancers du leader local pour arracher une douloureuse victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le culot du Jazz. Les hommes de Will Hardy se présentaient dans l’Oklahoma sur une série de quatre revers de suite et n’ont pourtant montré aucun complexe dans cette partie. On retiendra notamment l’attitude de Walter Clayton Jr. ou de Brice Sensabaugh qui, dans les instants qui comptent, ont montré qu’ils avaient des ressources pour aller batailler. Malgré ce revers, qui met fin à leur « road trip », Will Hardy pouvait se dire « très fier » de ses joueurs.

OKC reste invaincu en prolongation. Les deux premières victoires de la saison du Thunder semblent si lointaines… Elles s’étaient jouées l’une comme l’autre en double prolongation, face aux Rockets et aux Pacers. Depuis, comme un symbole de la classe d’écart existant entre le restant de la ligue et lui, le champion n’avait plus eu besoin de passer par cette période supplémentaire. Jusqu’à cette nuit, avec une troisième victoire de l’année dans ce contexte.

