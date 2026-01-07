Comment va réagir le Thunder face à son premier coup de froid de la saison ?

Malgré trois revers face aux Spurs, personne n’imaginait un tel coup d’arrêt pour le champion en titre. Si dominateur depuis le début de saison, Oklahoma City vient pourtant d’enchaîner deux défaites, au bout d’une fin de match serrée à Phoenix, puis surtout à domicile face à Charlotte, reparti d’Oklahoma avec un succès cinglant.

C’est le premier accroc pour le Thunder depuis le titre NBA décroché en juin. Malgré l’absence de Jalen Williams, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander avaient pris de l’avance sur la concurrence en début d’exercice, avant de voir cet écart fondre, tandis qu’un quatuor Spurs–Nuggets–Rockets–Lakers se tenait prêt à en profiter.

Un défi de plus à relever

L’heure est déjà à la réaction, et Shai Gilgeous-Alexander sait que c’est à lui d’impulser le rebond, comme il le fait sur le parquet, sans céder à la panique.

« Il reste beaucoup de matchs à jouer dans la saison. On a beaucoup gagné et on a aussi perdu gros. Il y a des soirs qui seront difficiles et d’autres qui seront formidables. Mais quoiqu’il arrive, il faut essayer de progresser lors du match suivant. Je pense que c’est ce qui te permet, si l’on peut dire, d’avoir du caractère. C’est dur, c’est clair, mais c’est ce que font les meilleures équipes, et c’est ce que l’on essaie d’être », a-t-il rappelé. « Quand tu remportes un titre et que tu débutes la saison comme on l’a fait, ça fait partie du jeu. Je pense que ça vous offre une occasion unique de vraiment s’améliorer grâce à ça. C’est un privilège en terme de compétition d’être une équipe que les autres ont envie d’affronter ».

Oklahoma City n’est pas habitué à traverser ce type de turbulences. La saison passée déjà, on craignait qu’un premier faux pas ne fasse exploser la dynamique. Pourtant, lorsque l’adversité a réellement frappé — avec un Game 7 à gagner contre Denver en demi-finale de conférence, puis un autre Game 7 pour conclure face à des Pacers privés de Tyrese Haliburton — le Thunder avait su répondre présent.

Mark Daigneault n’en demandera pas moins aujourd’hui, après avoir vu son groupe s’incliner six fois lors de ses douze dernières sorties. Comme l’a rappelé SGA, ce passage doit servir de révélateur.

La juste réponse à donner

« Ça te force à t’élever pour faire face à ça, et si tu y arrives, alors tu peux vraiment en ressortir plus fort et en ayant progressé. Si tu ne le fais pas, tu en paies le prix. Donc on doit tirer les leçons de ces matchs », a ainsi noté le coach.

Chet Holmgren, lui, appelle à une lecture mesurée : tout n’est pas à jeter, d’autant que plusieurs éléments majeurs manquaient face à Charlotte, comme Alex Caruso et Isaiah Hartenstein (ainsi que Jaylin Williams).

« Il faut l’aborder avec le sérieux qui s’impose », a précisé l’intérieur. « On ne peut pas simplement balayer ça, d’un revers de main, effacer le film et passer à autre chose, mais on ne peut pas non plus réagir de manière excessive et se laisser envahir par les émotions liées à une défaite que personne n’aime subir. Il ne faut pas laisser tout ça prendre le dessus et s’entraîner avec un mauvais état d’esprit (…). On doit regarder la situation objectivement et désigner les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer (…). Il faut se regarder d’abord soi-même. Je crois beaucoup à ça. Je dois être meilleur, et je suis sûr que tout le monde a le même sentiment. »

Et Shai Gilgeous-Alexander de surenchérir pour temporiser à son tour : « Quand on perd un match, c’est en général à cause des détails, surtout avec le roster qu’on a. Bien souvent, on ne perd pas à cause d’un manque de talent, mais à cause de ces petites choses, et c’est qui te fait gagner dans cette ligue. »

Comme face à Charlotte, OKC sera encore favori ce soir, avec la réception du Jazz. Cette fois, les leaders seront attendus, autant dans l’intensité que dans la capacité à remettre les choses à l’endroit.