Les Spurs remportent le choc face aux Lakers

Duel au sommet de la conférence Ouest entre deux formations en back-to-back, et ce sont les Spurs qui s’imposent 107-91 face à des Lakers privés de LeBron James, laissé au repos pour soigner divers pépins physiques. Face à un Luka Doncic en triple-double, Victor Wembanyama signe un double-double, épaulé surtout d’un très bon Keldon Johnson.

C’était peut-être annonciateur, mais les Lakers ont débuté la rencontre par une balle perdue… En face, Julian Champagnie assure la marque pour créer un premier écart (14-7). Côté LA, l’absence de LeBron James oblige Luka Doncic à être omnipotent. Tous les ballons passent par lui et il essaie d’alterner entre les tirs et les passes, comme celle pour le alley-oop arrière de Jaxson Hayes. Après douze minutes, les Spurs sont devant (26-23).

Victor Wembanyama redonne un peu d’air aux Spurs, mais Jake LaRavia sort de sa boîte avec deux paniers primés pour donner l’avantage aux Lakers (32-30).

À ses côtés, Luka fait du Luka, mais il trouve du répondant avec Keldon Johnson. Le 6e homme habituel des Spurs est dans un grand soir avec des percussions permanentes, et il plante 14 points en première mi-temps ! En face, Luka Doncic accuse le coup, et les Spurs reprennent la main pour mener de cinq points à la pause (48-43).

Wemby en épouvantail

Au retour des vestiaires, De’Aaron Fox prend le match à son compte, et les Spurs se décident enfin à jouer vite. C’est plutôt utile face à des Lakers dont le repli défensif reste problématique. Jarred Vanderbilt tente bien de répondre, avec son énergie habituelle mais les Spurs ont beaucoup trop d’armes.

Stephon Castle est toujours aussi dense, et Wemby se rattrape d’une balle perdue par des bâches sur Vanderbilt et Deandre Ayton. Les Lakers lâchent prise, et les Spurs mènent de 11 points à l’entame du dernier quart-temps (79-68).

Jake LaRavia ouvre le dernier quart-temps avec un nouveau 3-points, mais Victor Wembanyama lui répond par deux fois, et on constate que sa relation avec Jeremy Sochan est intacte. Comme Keldon Johnson est toujours aussi percutant, les Lakers lâchent prise, et les exploits de Luka Doncic ne suffisent pas. Un peu tard sans doute, JJ Redick siffle la fin de la partie, et ses Lakers s’inclinent 107-91.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un mini-événement pour Wemby. Jamais depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama n’avait gagné face à Luka Doncic. C’est chose faite, et le Français signe une prestation complète avec 16 points, 14 rebonds, 2 interceptions et 4 contres. C’était en sortie de banc avec un temps de jeu limité, mais c’était surtout en back-to-back et tout s’est bien passé.

– Luka Doncic en triple-double. Esseulé, Luka Doncic n’a pas grand-chose à se reprocher avec ses 38 points, 10 rebonds et 10 passes. C’est son 86e triple-double en carrière. Il a essayé au maximum d’impliquer ses coéquipiers, et parfois on s’est même dit qu’il n’était pas assez perso tant il avait avantage sur chaque défenseur.

– Fin de série pour les Lakers. Après trois victoires de rang, dont deux face aux Grizzlies, les Lakers s’inclinent logiquement. Sans Austin Reaves, ni LeBron James, JJ Redick manquait d’armes pour épauler Luka Doncic.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.