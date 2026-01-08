Les Pistons remportent le duel des équipes B face aux Bulls

Entre les absences de Cade Cunningham, Jalen Duren et Tobias Harris d’un côté, et celles de Josh Giddey et Coby White de l’autre, la première période donne lieu à un duel entre… Isaiah Stewart (17 points) et Ayo Dosunmu (15 points).

Les Pistons mènent la majeure partie du temps, sans jamais s’envoler pour autant, dans le sillage de leur pivot habituellement responsabilisé en défense. En s’appuyant notamment sur le déchet des Bulls balle en main. Des Bulls qui sont, eux, propulsés par leur Sixième homme, s’en remettant à leur domination au rebond, et sur secondes chances, pour rester au contact. Tandis que les adresses sont en berne de part et d’autre (52-50).

Chicago revient avec de meilleures intentions en défense, mais c’est le réveil de Matas Buzelis et Nikola Vucevic qui change aussi beaucoup de choses. Les 3-points commencent à rentrer, à l’inverse de Detroit, toujours porté par Isaiah Stewart, pendant que Ayo Dosunmu reste excellent en sortie de banc. Le « momentum » change de camp, sauf que cela ne dure qu’un (quart-)temps.

En effet, même diminués, ces Pistons ont de la ressource et ce sont leurs remplaçants qui s’illustrent, autour d’Isaiah Stewart. De Ron Holland au rebond à Chaz Lanier à 3-points, en passant par Javonte Green en défense et Daniss Jenkins à la création. Les efforts sont faits – et très bien faits, même – de chaque côté et les Bulls finissent logiquement par craquer, et pas qu’un peu (108-93).

L’homme de la soirée n’est autre que Isaiah Stewart (31 points), alors que Daniss Jenkins délivre 15 passes décisives en sortie de banc, sans Cade Cunningham. En face, les 64 points du trio Ayo Dosunmu – Matas Buzelis – Nikola Vucevic n’ont pas suffi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Le career-high » d’Isaiah Stewart. Pour la première fois de sa carrière, Isaiah Stewart atteint la barre des 30 points en NBA. Un apport bienvenu en l’absence de Cade Cunningham, Jalen Duren et Tobias Harris. Généralement chargé de diriger la défense des Pistons, il s’est exceptionnellement mué en leader d’attaque, prenant le dessus sur Nikola Vucevic physiquement et illustrant la domination de Detroit dans la peinture (malgré une défaillance au rebond défensif).

– Un dernier acte à sens unique. À douze minutes de la fin, Chicago menait encore (77-76), surfant sur son bon troisième quart-temps. Mais avec leur cinq expérimental, composé de Daniss Jenkins, Chaz Lanier, Javonte Green, Ron Holland et Isaiah Stewart, les Pistons ont forcé de nombreux shoots ratés des Bulls, en plus de faire la différence près du cercle, pour finalement achever la période avec le double (32) de leurs points (16). Cela fait désormais quatre victoires en cinq matches pour les hommes de J.B. Bickerstaff, mais trois défaites à la suite pour ceux de Billy Donovan.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.