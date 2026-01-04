Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les petits pépins s’enchaînent à Detroit

Publié le 4/01/2026 à 16:44 Twitter Facebook

Les Pistons ont communiqué sur l’état de leur infirmerie où Jalen Duren (cheville droite) a rejoint Tobias Harris (hanche) et Caris LeVert (genou).

Jalen Duren

La torsion de la cheville droite de Jalen Duren lors de la première mi-temps face à Miami jeudi n’augurait rien de bon. L’articulation a bien plié sous le poids de l’imposant pivot, en pleine impulsion sur un drive, et le joueur des Pistons avait été déclaré forfait dès la mi-temps.

Deux jours plus tard, les Pistons ont donné de ses nouvelles, et celles-ci sont plutôt rassurantes. Victime d’une entorse, Jalen Duren pourrait être indisponible seulement une semaine. Le staff médical l’auscultera à nouveau le week-end pour donner son feu vert en fonction de l’évolution de sa blessure. Dès la fin du match, JB Bickerstaff s’était montré plutôt optimiste, puisque Jalen Duren avait été proche de revenir sur le terrain en deuxième mi-temps. Miami en avait finalement profité en dominant dans la peinture avec sa paire Adebayo-Ware.

“Il voulait tenter le coup et voir comment il se sentait. Mais j’ai estimé qu’il n’était pas en mesure d’apporter ce dont on avait besoin”, avait déclaré coach Bickerstaff.

Tobias Harris et Caris LeVert également dans le rouge

Les nouvelles sont un peu moins réjouissantes pour Tobias Harris, à l’infirmerie depuis mercredi à cause de douleurs à la hanche, et Caris LeVert, qui doit composer avec une inflammation du genou. Un pépin que les Pistons essaient de traiter au jour le jour. En attendant qu’il en soit débarrassé, Caris LeVert a déjà été listé comme forfait pour le déplacement à Cleveland aujourd’hui.

“Il va bien. C’est juste quelque chose qu’on a géré depuis le début de la saison. On essaie de manager ses entraînements, ses minutes, ce genre de choses. Mais c’est quelque chose qui lui est tombé dessus, et on fera toujours attention à l’état de santé de nos joueurs et on veillera avant tout à ce qu’ils soient en bonne santé », a souligné JB Bickerstaff.

Touché face aux Lakers, Tobias Harris va pour sa part devoir observer deux semaines d’absence avant de repasser entre les mains du staff médical. Autant de petits pépins qui ne facilitent pas la tâche de Cade Cunningham et ses coéquipiers, qui traversent une petite zone de turbulences.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 31 35:48 46.5 33.0 83.1 1.1 5.2 6.3 9.7 4.0 1.5 0.8 3.4 26.6
Jalen Duren 31 28:23 63.3 0 72.4 4.1 6.5 10.6 1.7 2.3 0.9 0.9 3.2 17.9
Tobias Harris 23 27:26 45.5 33.3 84.8 1.0 3.5 4.6 2.5 1.0 0.6 0.3 2.0 13.4
Duncan Robinson 32 29:34 42.3 38.1 78.4 0.3 2.5 2.8 2.0 0.6 0.8 0.3 2.3 11.6
Ausar Thompson 30 26:26 51.5 29.4 54.9 2.1 3.6 5.7 2.6 1.5 1.5 0.8 2.7 11.6
Isaiah Stewart 31 22:56 52.2 37.3 73.4 1.9 3.8 5.7 1.1 1.2 0.2 2.0 3.2 10.0
Tolu Smith 2 11:00 75.0 0 71.4 2.0 3.5 5.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 8.5
Caris Levert 26 20:07 43.7 38.4 66.7 0.3 1.5 1.8 2.8 1.4 0.8 0.6 1.3 8.4
Ronald Holland Ii 32 20:41 41.2 24.4 79.4 0.9 3.0 3.9 1.5 1.3 1.4 0.2 2.3 8.2
Jaden Ivey 19 16:06 46.2 39.3 80.8 0.5 1.5 2.1 1.9 0.9 0.6 0.3 1.4 8.1
Marcus Sasser 6 11:10 58.3 60.0 100.0 0.2 1.3 1.5 2.3 0.7 0.7 0.0 1.3 7.3
Daniss Jenkins 27 15:11 42.4 35.0 77.1 0.6 1.1 1.7 2.8 1.3 0.9 0.0 1.3 7.0
Javonte Green 34 18:56 43.6 33.7 76.9 0.7 2.0 2.7 0.9 0.6 1.2 0.4 1.6 6.7
Paul Reed 26 10:07 62.9 42.9 62.5 1.7 2.2 3.8 0.9 0.9 0.8 0.6 1.4 5.5
Chaz Lanier 14 9:43 33.3 32.4 100.0 0.4 0.6 1.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.2 3.2
Bobi Klintman 6 8:50 33.3 27.3 0.0 0.8 1.8 2.7 0.7 0.8 0.3 0.0 1.5 2.8
Isaac Jones 1 1:00 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 3 14:20 50.0 0.0 0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.3 0.7 0.3 0.3 2.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes