Première zone de turbulences pour les Pistons

La défense des Pistons a montré des signes de faiblesse lors du « road trip » à l’Ouest. Le retour à la maison, pour la réception du Heat, n’a pas permis de redresser la barre, avec une nouvelle défaite, la troisième en quatre matches.

« On n’est pas venu pour jouer. On a pris la rencontre pour acquis, sans doute parce qu’on pensait à nos trois jours de repos après, donc ils sont venus et ont frappé fort », résumait Ausar Thompson, après ce revers.

Avec près de 119 points de moyenne encaissés sur les cinq derniers matches, les Pistons sont clairement moins tranchants défensivement, alors que c’est leur principale force. Et si Ausar Thompson et ses coéquipiers avaient la tête à leur trois jours de repos à venir, c’est sans doute parce qu’ils sont un peu fatigués.

Pour une équipe aussi intense physiquement, c’est fondamental car si le niveau d’intensité baisse, c’est toute la machine qui tourne moins bien.

« On n’a pas évolué dans nos standards en défense », concède Isaiah Stewart, qui vient d’être élu défenseur du mois de décembre dans la conférence Est. « On est connu pour certaines choses en défense et on ne l’a pas montré à l’Ouest et contre le Heat. On doit se regarder dans le miroir et se mettre au défi, chacun d’entre nous, afin de devenir les meilleurs possible en défense. Notre équipe est comme ça. On est d’abord une équipe défensive et ça se traduit en attaque ensuite. »

Les jambes des joueurs du Michigan étaient donc lourdes après le « road trip » à l’Ouest, mais face au Heat, des efforts ont été faits à la fin, pour tenter de l’emporter. Ainsi, même après la défaite et même si les réservoirs sont vides ou presque, JB Bickerstaff fut satisfait du comportement de son groupe.

« J’ai aimé la manière, les efforts, à quel point ils ont été résilients », salue l’entraîneur. « Les choses n’allaient pas dans notre sens, mais on a gardé le cap, on a trouvé un moyen de revenir. Les joueurs ont fait un sacré travail pour rester dedans, rester soudés et se battre malgré tout. Il faut féliciter les joueurs pour ça. »