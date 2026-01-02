Le Thunder étant la meilleure défense NBA, et de très loin, c’est encore un joueur d’Oklahoma City qui est ainsi désigné « Défenseur du mois » dans la conférence Ouest, puisque Chet Holmgren succède à Cason Wallace !

L’intérieur est ainsi deuxième de sa conférence aux contres (2.0 par match) et figure aussi dans le Top 10 au niveau des tirs contestés (8.5). Dans son sillage, Oklahoma City affiche le meilleur « Defensive Rating » (points encaissés sur 100 possessions) de l’Ouest sur la période (106.2), la conclusion d’une machine collective qui protège le cercle tout en restant toujours extrêmement agressive sur les lignes de passe. Malgré les défaites face aux Spurs.

À l’Est, c’est Isaiah Stewart qui est choisi pour son impact près du panier, avec 2.2 contres par match (deuxième à l’Est) et 9.4 tirs contestés par rencontre (deuxième également). De quoi garder les Pistons parmi les défenses de référence de leur conférence, pointant au deuxième rang au « Defensive Rating » (109.8), derrière les Nets.

Au-delà des chiffres, la distinction souligne deux manières de peser dans la raquette : Chet Holmgren, long et mobile, dissuade en restant vertical pour nourrir la relance, tandis qu’Isaiah Stewart est davantage dans le combat et la prise de position. Deux intérieurs encore jeunes, mais baromètres défensifs de leurs projets respectifs.