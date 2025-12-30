Matchs
Un gros coup de mou pour la défense des Pistons

NBA – La grosse sortie de Kawhi Leonard n’a fait qu’illustrer les difficultés défensives de Detroit pendant ce « road trip ».

Avec deux défaites de suite, les Pistons commencent à sentir le souffle des Knicks dans leur cou. New York n’a en effet plus qu’une victoire de retard sur les leaders de la conférence Est. Mais plus important encore, c’est la défense de Detroit qui montre des signes de faiblesse en cette fin d’année 2025.

Il y eut les 127 points encaissés dans la victoire face aux Kings, puis les 131 dans le revers face au Jazz, avant, face aux Clippers, les 55 points de Kawhi Leonard, qui a découpé les troupes de JB Bickerstaff. Cela fait beaucoup pour la deuxième défense de la ligue (110.9 points encaissés sur 100 possessions).

« Dès qu’on perd un match, on peut évidemment regarder l’aspect défensif et trouver des moyens de faire mieux », reconnaît Tobias Harris. « Ça commence avec notre communication et nos couvertures défensives. On doit trouver des façons de mettre plus de pression, d’être plus tranchants, plus malins, pour réussir quelques stops. » 

« On croît en nous plus que quiconque et on va se battre plus que les autres »

Le « road trip » des Pistons se termine ce mardi, face aux Lakers, et comme ils affichent deux victoires pour deux défaites durant ces déplacements, ce dernier match va faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté.

Même avec un revers, la situation ne serait pas dramatique pour la franchise du Michigan, toujours installée à la première place de l’Est et qui en a vu d’autres surtout…

« On a déjà été au fin fond de la ligue auparavant. On sait ce que ça se fait de perdre match après match, encore et encore », rappelle Cade Cunningham. « On ne va pas perdre notre niveau ni notre état d’esprit après deux défaites. La saison est longue et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On n’est pas heureux des deux derniers matches mais on va se battre. On croît en nous plus que quiconque et on va se battre plus que les autres. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 29 35:48 46.2 33.1 82.0 1.2 5.1 6.3 9.6 3.9 1.5 0.8 3.4 26.5
Jalen Duren 29 28:48 63.6 0 72.9 4.3 6.6 10.9 1.8 2.2 0.8 1.0 3.2 18.2
Tobias Harris 22 28:25 45.0 32.6 84.4 1.1 3.7 4.8 2.6 1.0 0.6 0.3 2.1 13.7
Duncan Robinson 30 29:56 42.3 38.7 78.7 0.3 2.6 2.9 1.9 0.6 0.8 0.3 2.4 11.8
Ausar Thompson 28 26:28 51.2 29.4 55.7 2.2 3.8 6.0 2.6 1.6 1.5 0.7 2.7 11.7
Isaiah Stewart 29 22:54 51.2 36.6 73.3 2.0 3.9 5.9 1.1 1.2 0.2 2.0 3.1 9.9
Tolu Smith 2 11:00 75.0 0 71.4 2.0 3.5 5.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 8.5
Caris Levert 26 20:07 43.7 38.4 66.7 0.3 1.5 1.8 2.8 1.4 0.8 0.6 1.3 8.4
Jaden Ivey 17 15:42 45.5 39.6 80.8 0.5 1.6 2.1 1.8 0.9 0.6 0.3 1.6 8.4
Ronald Holland Ii 30 20:50 41.6 24.7 80.0 0.9 2.9 3.8 1.6 1.3 1.4 0.2 2.2 8.3
Daniss Jenkins 26 15:37 42.4 35.0 77.1 0.6 1.1 1.7 2.8 1.3 0.9 0.0 1.3 7.2
Javonte Green 32 18:19 43.1 33.7 77.1 0.8 2.0 2.7 0.8 0.7 1.3 0.3 1.5 6.6
Paul Reed 24 10:08 62.2 42.9 61.9 1.8 2.0 3.8 1.0 0.9 0.7 0.7 1.4 5.5
Chaz Lanier 13 10:14 33.3 32.4 100.0 0.5 0.6 1.1 0.8 0.1 0.3 0.0 0.2 3.3
Bobi Klintman 6 8:50 33.3 27.3 0.0 0.8 1.8 2.7 0.7 0.8 0.3 0.0 1.5 2.8
Isaac Jones 1 1:00 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 3 14:20 50.0 0.0 0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.3 0.7 0.3 0.3 2.0
Marcus Sasser 4 4:45 50.0 33.3 0 0.0 0.8 0.8 1.8 0.3 0.0 0.0 0.8 1.8

Par Jonathan Demay
