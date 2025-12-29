Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard explose son record en carrière

Pour enchaîner un quatrième succès de rang, les Clippers devaient battre la meilleure équipe de l’Est, à savoir les Pistons. En première mi-temps, Los Angeles entre bien dans son match et verrouille l’attaque de Detroit. De l’autre côté du terrain, Kawhi Leonard compte déjà 25 points au moment de rejoindre les vestiaires et les hommes de Tyronn Lue mènent de 18 longueurs.

Après la pause, le double champion NBA ne lève pas du tout le pied. L’ailier All-Star commence par un tir à mi-distance pris face à Cade Cunningham puis il enchaîne avec une flèche longue distance en transition.

À la fin de ce troisième acte, le double MVP des Finals réussit un lancer-franc pour battre son précédent record en carrière qui était de 45 unités. Au terme de ce troisième quart-temps, le « Fun Guy » compte 51 points.

« J’étais en mode attaque, peu importe que les tirs rentrent ou pas », souligne Kawhi Leonard. « J’ai continué d’attaquer. J’ai bien travaillé avec Jeremy Castleberry [assistant de Tyronn Lue] en séance vidéo où il m’a montré différents spots et il m’a dit de continuer à être agressif. »

Dans le dernier acte, Kawhi Leonard ajoute quatre points de plus pour finir avec 55 unités à 17/26 au tir, 5/10 de loin et un presque parfait 16/17 aux lancers francs. Grâce à cette prestation, il bat son record personnel, mais il égale aussi le record de franchise établi il y a à peine un mois. Le 22 novembre dernier, James Harden avait également inscrit 55 points lors d’un affrontement opposant les Clippers aux Hornets.

Savourer sans se déconcentrer

« Il était temps ! Ça fait combien de temps qu’il est dans la ligue ? 12, 13, 14 ans ? Quelque chose comme ça », plaisante James Harden dans le vestiaire. « Plus sérieusement, c’était magnifique de voir à quel point il était efficace et avec quelle facilité. C’était tellement fluide, il allait où il voulait sur le terrain. Je suis très heureux pour lui après tout ce qu’il a surmonté pour pouvoir jouer et enfin être lui-même. »

De son côté, Kawhi Leonard a affirmé ne pas avoir cherché à battre le record de son coéquipier : « Tyronn Lue m’en a parlé. Je lui ai dit que je préférais jouer un autre match plutôt que de risquer de me blesser. »

Dans le sillage de cet excellent match de Kawhi Leonard, les Clippers ont dominé les Pistons (112-99) et remportent une quatrième victoire consécutive. Pour finir l’année, les hommes de Tyronn Lue défieront les Kings, battus par les Lakers ce dimanche, pour espérer lancer 2026 sur une bonne dynamique.

« Je dois rester concentré et zen car nous allons jouer un jour sur deux lors des deux prochaines semaines », rappelle Kawhi Leonard. « Je vais savourer ce soir et je suis heureux que nous ayons remporté le match.”

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 20 33:42 48.4 36.5 98.2 1.1 5.2 6.3 3.5 1.6 2.0 2.1 0.5 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.