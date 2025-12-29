Presque parfait, LeBron James relance les Lakers

Pour tenter de retrouver le chemin de la victoire après trois défaites de rang, les Lakers recevaient les Kings dans un duel opposant deux des cinq pires défenses de NBA. Comme attendu, le début de match est marqué par un échange de coups où les stops sont peu nombreux des deux côtés. Lorsque JJ Redick prend son premier temps-mort après un panier de DeMar DeRozan (22 points, 4 rebonds, 5 passes), les Kings sont devant et l’ailier All-Star compte déjà 8 points (13-12).

Cependant, grâce à un LeBron James (24 points, 11/13 au tir) très en jambes dans le premier quart-temps, les Lakers mènent après douze minutes de jeu (30-24). Le deuxième acte s’ouvre sur une séquence où les 3-points pleuvent. Malik Monk en met deux, mais Nick Smith Jr. (21 points à 8/14 au tir) et Jarred Vanderbilt lui répondent (38-32). Juste après, LeBron James s’offre le “highlight” de la partie avec un “reverse dunk” et les Angelinos profitent d’un 2+1 de Luka Doncic (34 points, 5 rebonds, 7 passes) pour prendre dix points d’avance, le plus gros écart du match (51-41).

Les Lakers s’envolent

Sacramento ne se laisse pas distancer tout de suite et compte sur le duo DeMar DeRozan – Russell Westbrook pour rester dans la partie mais, de l’autre côté du terrain, les Kings commettent beaucoup de fautes. Par conséquent, les Lakers multiplient les lancers-francs et l’écart oscille entre six et neuf points.

Dans la dernière minute de cette première mi-temps, Luka Doncic enchaîne quatre points et Deandre Ayton se montre à l’intérieur pour permettre à Los Angeles de rejoindre les vestiaires avec 15 longueurs d’avance (68-53). Après la pause, les locaux ne lèvent pas le pied et démarrent la seconde période avec un 13-2 au cours duquel Deandre Ayton envoie LeBron James au “alley-oop”. Dans la foulée, le quadruple champion NBA plante un tir primé pour alourdir l’écart (81-55).

Les Kings sont sous l’eau et les Lakers se contentent de maintenir leur avance. Jake LaRavia réussit un 2+1 au début du quatrième quart-temps qui redonne vingt points d’avance aux hommes de JJ Redick tandis que du côté des Kings, tout est compliqué à l’image des 19 pertes de balle. La défense est aussi totalement absente en fin de match et les visiteurs concèdent de nombreux tirs ouverts. Assez logiquement, Sacramento s’incline 101 à 125.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouvelle défaillance dans la défense des Kings. Sacramento possède la troisième pire défense de NBA et ce constat s’est confirmé face aux Lakers. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Doug Christie n’ont pas réussi à enrayer l’attaque de Los Angeles, à l’image de la bonne entame de LeBron James. Finalement, les Kings encaissent 125 points, mais de l’autre côté du terrain, ce fut tout autant compliqué. Entre maladresse et pertes de balle, SacTown n’a jamais su trouver son rythme surtout en deuxième mi-temps lorsque DeMar DeRozan et Russell Westbrook ont été plus discrets. La seule petite satisfaction pour les Kings peut venir de Maxime Raynaud auteur d’un nouveau double-double avec 16 points et 10 rebonds.

– LeBron James chirurgical. Sans Austin Reaves, le duo Luka Doncic – LeBron James a assuré en attaque. Le premier finit avec 34 points et le second avec 24 unités à 11/13 au tir. Ensemble, ils ont permis aux Lakers de creuser l’écart au début du deuxième quart-temps lors de ce 13-2 où le tandem a inscrit dix points pour donner 21 longueurs d’avance à Los Angeles. Un retard que Sacramento n’a jamais réussi à combler.

– Les Lakers retrouvent le chemin de la victoire. Après la défaite face aux Rockets, JJ Redick avait remonté les bretelles de ses joueurs et visiblement cela a payé. Les Lakers ont été plus impliqués face à Sacramento à l’image de cette belle prestation défensive. Ainsi, les Californiens mettent fin à une série de trois défaites consécutives et devront confirmer ce mardi avec une réception des Pistons, tout juste battus par les Clippers.

