JJ Redick et Luka Doncic en ont ras-le-bol !

Les Lakers vont-ils s’offrir une petite crise avant de basculer en 2026 ? C’est possible puisque l’équipe reste sur trois défaites de rang, et que le problème principal, la défense, demeure.

Face aux Rockets, les coéquipiers de Luka Doncic ont été martyrisés au rebond, et plus généralement dans la raquette. Ils ont ainsi subi pendant tout le match et pour JJ Redick, ce n’est plus possible de continuer comme ça.

« On n’est pas assez impliqués, et c’est ça qui me dérange énormément » a lâché le coach des Lakers. « On n’est pas assez impliqués pour faire les choses nécessaires, et pour se comporter en professionnels. Je dis toujours ça à propos de l’identité : une bonne équipe est comme un organisme qui fonctionne ensemble, et que ça peut changer très rapidement. Là, on n’a pas d’identité. C’est une question de choix, et certains ne le font pas. »

« Je ne vais pas revivre 53 matchs comme ça »

À écouter JJ Redick, son équipe a touché le fond face aux Rockets, et il a quelques joueurs dans son viseur. Et c’est d’autant plus regrettable qu’il avait déjà tiré la sonnette d’alarme au match précédent. « Les deux mots du jour étaient effort et exécution. J’ai le sentiment que lorsque nous faisons ces deux choses à un très haut niveau, nous sommes une bonne équipe de basket. Quand ce n’est pas le cas, nous sommes une très mauvaise équipe, et ce soir, nous avons été une très mauvaise équipe. Et ça a commencé immédiatement. »

Même constat chez Luka Doncic, qui a perdu le sourire. « Je ne sais pas ce qu’il faut changer, mais clairement, il faut que ça change ! » lance le Slovène. « On s’est fait exploser lors des trois derniers matchs. Franchement, c’est très vilain… Il faut qu’on trouve des solutions. Tout le monde doit en parler. Je sais que JJ a prévenu que ça n’allait pas être agréable, mais il faut en passer par là. Moi le premier, il faut qu’on fasse plus d’efforts. »

Effectivement, JJ Redick a prévenu que l’entraînement de samedi ne serait pas fun. « L’entraînement de samedi, et je l’ai dit aux joueurs, va être difficile. La réunion va être difficile. Je ne vais pas revivre 53 matchs comme ça. »