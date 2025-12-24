Les Lakers en difficulté face aux jeunes équipes ?

Pour la première fois de la saison, les Lakers ont perdu deux matches de suite, et une fois de plus, c’est la défense qui n’a pas été à la hauteur dans la large défaite concédée à Phoenix. “Ils ont marqué sur leurs treize premières possessions de la seconde mi-temps…Ils ont tourné à environ 140 points d’efficacité offensive… C’était du 1,43 point par possession dès qu’ils entraient dans la raquette. Ils ont atteint la peinture sur chaque possession. On n’a pas réussi à les en empêcher…” énumère JJ Redick.

Cette nuit, les Lakers étaient privés de Luka Doncic, et Redick a aligné un 17e cinq de départ en 28 matches ! “Mais ce n’est clairement pas une excuse. Il faut jouer le match qui se présente, peu importe les circonstances…” répond LeBron James. “On essaie de le faire, mais ce soir on ne l’a pas fait. On a échoué sur ce plan-là. On sait aussi que la chose la plus importante dans cette ligue, c’est la santé, et on espère pouvoir la retrouver à un moment donné.”

A court d’options

Mais la santé ne suffit pas, et la défense reste problématique. Comment trouver le déclic ? “C’est la même chose que je dis depuis le début : il faut que les cinq joueurs soient connectés, attachés par un même fil” explique LeBron. “Après, ils ont aussi mis beaucoup de tirs à mi-distance bien contestés. C’est un secteur qu’on accepte parfois de concéder. Ce qu’on ne veut pas donner, ce sont les points en contre-attaque, les secondes chances et les tirs ouverts à 3-points. Mais c’est une très bonne équipe à mi-distance. Booker en met, Bouyea en sortie de banc en a mis, Dillon Brooks aussi. Ils ont été excellents. Il faut les féliciter pour ça.”

Pour JJ Redick, il y a un problème récurrent et il l’a identifié. “Face à des équipes jeunes et mobiles, on n’arrive pas à suivre. On a l’impression d’être coincés dans la boue. La zone n’a pas marché, puis on est passés en défense individuelle avec la volonté de switcher sur tous les postes en seconde mi-temps, et ça n’a pas marché non plus. À ce moment-là, vous êtes à court d’options.”