Les Lakers prennent une leçon de basket à Phoenix

Pour la première fois cette saison, les Lakers enchaînent deux défaites consécutives. En déplacement à Phoenix mardi soir, ils ont été largement dominés par des Suns autoritaires, vainqueurs 132–108, avec un Dillon Brooks aussi provocateur qu’efficace.

Privés de Luka Doncic, touché à une jambe, les Lakers démarrent pourtant mieux. Jake LaRavia lance les visiteurs avec un run rapide, offrant cinq points d’avance à Los Angeles. Phoenix réagit immédiatement par Dillon Brooks, déjà agressif, qui inscrit six points. Les deux équipes affichent une belle réussite offensive : 70 % au tir pour Phoenix, 50 % pour LA. À l’intérieur, Deandre Ayton impose d’entrée sa présence (6 points, 4 rebonds, 3 interceptions), tandis que les Lakers peinent à protéger la peinture, concédant 16 des 23 premiers points des Suns dans la raquette.

De retour après blessure, Austin Reaves entre en jeu et marque rapidement quatre points en cinq minutes. Le duel reste serré jusqu’au bout du quart-temps, remporté 29-26 par les Suns.

Un 3e quart-temps à sens unique

Los Angeles entame le deuxième quart-temps de la pire des manières, et Phoenix en profite pour creuser l’écart après le dunk d’Oso Ighodaro (38-30). LeBron James et Marcus Smart tentent de limiter la casse, tandis que Reaves monte en régime. Mais les Suns trouvent des réponses extérieures : Royce O’Neale plante son troisième tir primé de la mi-temps, Jordan Goodwin ajoute le sien, et l’écart grimpe pour la première fois à deux chiffres (59-49).

Pour ne rien arranger, côté Lakers, Austin Reaves a déjà quatre fautes, et beaucoup de lancers sont laissés en route. A la pause, on retrouve ces dix points de retard (67-57).

Le match bascule définitivement dès la reprise. Royce O’Neale ouvre la deuxième mi-temps par un nouveau tir primé, suivi d’un And-1 de Mark Williams. L’écart grimpe à +18, obligeant JJ Redick à prendre très rapidement un temps-mort. Aucun effet sur les Lakers puisque le scénario se répète : un tir manqué côté Lakers se transforme en panier facile dans la raquette côté Suns. Dillon Brooks enchaîne les paniers, et il se permet même de provoquer LeBron avec un shimmy après un tir primé. Phoenix déroule son basket, et malgré un panier au buzzer de Reaves, les Suns mènent de 26 points après trois quart-temps (112-86).

Dans le 4e quart-temps, le suspense est inexistant et Jordan Ott offre du temps de jeu à ses remplaçants et ses jeunes. Une vraie démonstration pour une victoire finale 132-108, la 2e en trois matches cette saison pour les Suns face aux Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première pour les Lakers. Les partenaires de LeBron James auront attendu le 23 décembre pour subir une 2e défaite de rang. C’est dire si l’équipe réalise un très bon premier tiers de saison. L’absence de Luka Doncic était de trop, et l’équipe a (encore) sombré en défense avec 132 points encaissés, dont 62 dans la raquette.

– Les revanchards. Provocateur mais sage, Dillon Brooks confirme son très bon début de saison avec 25 points, dont 12 dans le seul 3e quart-temps. A ses côtés, Mark Williams est tout aussi revanchard face à l’équipe qui n’a pas voulu de lui avec 18 points et 9 rebonds.

– Un 3e quart-temps à sens unique. Les Suns s’offrent un record pour la saison avec 45 points inscrits dans le 3e quart-temps, à 72% aux tirs ! L’énergie de Dillon Brooks est contagieuse, et les Lakers ont explosé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.